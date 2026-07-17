Temptation Island, morto all'improvviso Alessandro Medici

Alessandro Medici , ex concorrente dell’edizione del 2020 del reality show Temptation Island , è morto improvvisamente nella mattinata del 16 luglio 2026 all’età di 53 anni . Il portale LolloMagazine.it ha anticipato la notizia della sua scomparsa, confermata dalle testimonianze dei conoscenti e dei residenti del suo paese. Fino al giorno precedente, Medici era apparso in pubblico e aveva trascorso alcune ore in un bar del centro. Le prime indiscrezioni ipotizzano un malore fulmineo . “Ieri lo avevamo visto in un bar. Si parla di un infarto improvviso”, ha dichiarato una fonte. Nonostante le voci, la famiglia dell’uomo ha scelto di mantenere il massimo riserbo e non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali sull’effettiva causa del decesso. Il funerale si terrà sabato 18 luglio 2026 . Intanto, l’ex compagna Sofia Calesso , 36 anni, con la quale Medici aveva condiviso 10 anni di vita e l’avventura nel programma televisivo Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, ha condiviso nelle Story Instagram un ultimo omaggio all’uomo, una foto in bianco e nero dove lui accosta la fronte a quella del suo cane, il lupo cecoslovacco Zeus, con il quale condivideva spesso scatti e momenti di vita quotidiana. “Vivrai sempre dentro di me”, ha scritto addolorata la donna. Anche Bisciglia ha rivolto un tributo all’ex concorrente del reality show: “Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto. Mi mancheranno i tuoi messaggi (sei sempre stato presente)”.

LA STORIA D'AMORE E LA ROTTURA

Alessandro Medici e Sofia Calesso erano stati tra i protagonisti più seguiti dell’edizione del 2020 del reality show Temptation Island. Nel corso del programma, l’ex coppia aveva messo alla prova la loro relazione caratterizzata, da un lato, da forti sentimenti, ma dall’altro da incomprensioni e gelosie. Alla fine, i due avevano superato i falò di confronto e avevano deciso di uscire insieme dal villaggio sardo per ricostruire il loro legame. Dopo l’esperienza in televisione, la coppia aveva persino progettato il matrimonio, un’idea che aveva però successivamente messo da parte per dare priorità al desiderio di avere un figlio. Nel 2022, poi, Calesso era rimasta incinta, ma un aborto spontaneo aveva fatto infine interrompere bruscamente la gravidanza. Inizialmente, i due avevano affrontato insieme il grande dolore della perdita del bambino, ma nel tempo il loro rapporto si era logorato fino alla rottura definitiva, che Medici aveva annunciato nel giugno 2025. L'uomo aveva spiegato di aver deciso di interrompere la storia con Calesso perché non era più innamorato. “In realtà non ho mai superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui, non rendendogli più la vita serena”, aveva spiegato Calesso in un’intervista al sito PiùDonna.it, dove aveva raccontato i motivi del loro allontanamento. “Alessandro non si sentiva pronto a diventare padre e, una volta perso il bimbo, è come se lo avessi colpevolizzato. Oggi capisco lo sbaglio”. Ora, dopo la scomparsa dell'uomo, i due restano comunque uniti da un legame importante e dal grande affetto rimasto, che resteranno immutabili nonostante il tragico evento.