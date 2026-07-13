L'attrice britannica di origini tedesche si è spenta il 30 aprile 2026 in una casa di riposo per anziani a Eagle Rock, a Los Angeles. Il suo personaggio, dotato di straordinari poteri, metteva in difficoltà il capitano James T. Kirk e l’equipaggio dell’Enterprise
L’attrice britannica di origini tedesche Antoinette Bower, che nel 1967 aveva interpretato la seducente aliena felina Sylvia nell’episodio Catspaw della seconda stagione della serie tv di fantascienza Star Trek, è morta il 30 aprile 2026 in una casa di riposo per anziani a Eagle Rock, a Los Angeles, all’età di 93 anni. La notizia è stata resa pubblica solo nelle ultime ore. Il suo personaggio, dotato di straordinari poteri, metteva in difficoltà il capitano James T. Kirk e l’equipaggio dell’Enterprise.
LA CARRIERA, DA AI CONFINI DELLA REALTÀ A UCCELLI DI ROVO
Nata il 30 settembre 1932 a Baden-Baden, in Germania, Antoinette Bower aveva studiato nel Regno Unito e alla fine degli anni Quaranta aveva lavorato come supervisore e consulente sociale presso l’Organizzazione Internazionale per i Rifugiati delle Nazioni Unite, che dopo la Seconda Guerra Mondiale assisteva milioni di persone rimaste senza casa in Europa e in Asia. Nel 1953 aveva poi lavorato presso la neonata Canadian Broadcasting Corp., dove si era occupata di pubbliche relazioni, aveva scritto sceneggiature e aveva condotto intervista in diretta televisiva. Aveva anche recitato in alcune produzioni, come l’adattamento televisivo de Il cuore rivelatore (1958) e la serie tv Hudson’s Bay (1959). All’inizio degli anni Sessanta si era trasferita a Los Angeles, dove aveva ottenuto un ruolo non accreditato nel film Gli ammutinati del Bounty (1962) con Marlon Brando e aveva partecipato come guest star nelle serie tv Avventure in paradiso, Alfred Hitchcock presenta, Hong Kong, Carovane verso il West, Thriller, Hawaiian Eye e Perry Mason. Nella serie tv Ai confini della realtà, Bower aveva invece interpretato Eve Norda, una donna bloccata su un pianeta lontano. Si era poi distinta per il ruolo della malvagia Sylvia nell’episodio Catspaw della seconda stagione della serie tv Star Trek, andato in onda nel 1967. Successivamente, aveva ottenuto il ruolo principale nell’horror Superbeast (1972), aveva interpretato la moglie di Leslie Nielsen e la madre di Jamie Lee Curtis nel film Non entrate in quella casa (1980), ed era stata rapita da Charles Bronson nel thriller d’azione Professione giustiziere (1984). Aveva anche recitato nelle serie tv Combat!, Organizzazione U.N.C.L.E., La leggenda di Burke, Selvaggio West, Le spie, Il fuggiasco, Gli invasori, La grande vallata, Bonanza, Mannix, Hawaii-Five 0, Get Smart, Gli eroi di Hogan, Missione: Impossibile, The FBI, Colombo, Kojak, La signora in giallo e Uccelli di rovo. Aveva poi abbandonato la recitazione dopo l’esperienza sul set della serie tv Neon Rider. Circa 10 anni fa, invece, aveva diretto un documentario sulle corse di chuckwagon [carri trainati da cavalli che fungono da cucina da campo mobile, ndr] in Canada. L’attrice riceveva ancora molte lettere dai fan di Star Trek. Nella vita privata, nel 1963 aveva sposato il cantante pop texano James Gill, dal quale aveva però divorziato.
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