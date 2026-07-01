L'estate come stagione di divertimento e libertà, all'insegna dello stile Y2K. La collezione per la bella stagione 2027 del brand californiano è glamour e colorata, per donne e ragazze che amano look casual dai dettagli audaci

C'era una volta lo stile divertente e audace degli anni a cavallo tra i due millenni, momento spensierato fatto di moda coraggiosa che incapsulava l'energia creativa di un mondo non ancora completamente iperconnesso, senza social media, dove le star erano irraggiungibili e le icone fashion non tante come adesso.

Le magliette erano aderenti, i top erano a fascia, le gonne mini, gli shorts cortissimi. I colori vibranti e i capi preziosi, pieni di loghi e di cristalli.

Ogni Millennial che si rispetti può confermare che siamo in pieno revival dello stile dei Duemila, o Y2K. Lo prova l'appeal di marchi come Juicy Couture, che hanno fatto la storia della moda casual per le giovanissime tra gli anni Novanta e i successivi, ricercatissimi oggi da chi quell'epoca la conosce solo attraverso le immagini.

Il brand californiano, oggi virale tra la Generazione Z, ha svelato la Spring/Summer 2027.

Abbiamo visto la collezione sfilare all'Ammot Café, a circa 30 km dal centro di Napoli, una raccolta di capi e accessori presentati a bordo piscina, con la spiaggia a pochi passi, perfetta per una stagione all'insegna del glamour e della nostalgia Y2K.

Uno stile giovane, brillante e audace Il glamour è quello dei primi del Duemila, lo spirito è contemporaneo, perché la femminilità giocosa e audace non ha epoca, come la voglia di vestire l'estate di colori accesi e luce.

Juicy Couture per la Spring/Summer 2027 propone una serie di look facili da indossare, irriverenti e un po' ribelli, perfettamente in linea con l'anima del marchio che piace alle cool girls fin dagli inizi del marchio.

Abbigliamento, denim, moda mare, intimo e notte, tutto completo di accessori e borse. Gli stili spaziano da quello navy inspired, a quello da sirena rivisitato con dettagli animalier.

Un guardaroba variegato caratterizzato dalla voglia di leggerezza e femminilità casual glam.

In passerella sfilano look con t-shirts e shorts in denim con loghi brillanti sul retro.

I cristalli Swarowski impreziosiscono i pantaloni in denim e le t-shirt.

Rosa acceso, baby blue e baby pink. Tocchi di bianco e nero, per le borse a spalla e i cappelli con la visiera.

Juicy Couture Spring/Summer 2027 - PH Mirko Sodano, Courtesy

Dalla California allo yacht club Una parte della collezione è ispirata dall'immaginario nautico.

I pantaloni morbidi sono blu navy. T-shirt e dress corti, aderenti e con le spalline a righe sottili orizzontali, bianche e blu.

Dallo stile marinaro al mermaidcore, di gran tendenza. Le silhouette sinuose sono ripensate in armonia con motivi tropical e animalier. I capi scintillano, dal mattino alla sera, per aperitivi al tramonto con stile.

Gli stessi motivi caratterizzano le proposte mare, con costumi interi e bikini coordinati al resto della collezione.

Coordinate anche le borse, di design italiano, presenti nella Spring/Summer 2027 in grande varietà.

Dai modelli maxi a quelle mini, dalle forme allungate ai sacchetti, tutte sono ricche di dettagli che richiamano la forte identità Y2K del brand, con l'aggiunta, per questa stagione, di dettagli rock-chic canna di fucile, maxi pendenti, borchie e charms che rappresentano le icone rétro del marchio.

Juicy Couture e le celebrities Juicy Couture ha scelto la Campania per una speciale presentazione della collezione S/S 2027 per celebrare il legame del brand col territorio dove è presente con molti rivenditori. Ha origini partenopee (di Torre del Greco) anche Giulia Molino, estimatrice del marchio, che si è esibita dal vivo a fine sfilata.

L'obiettivo del brand nato negli Stati Uniti, in Italia distribuito da Eastlab di Andrea Zini, che organizza eventi nei principali poli della moda in Italia, da Milano al Pitti, è l'apertura di strade per più store monomarca sulla scia di quello inaugurato la scorsa estate all'interno dello Scalo Milano Outlet & More.

Il momento è ideale. L'attenzione sullo stile d'inizio millennio è massima anche tra le celebrities che fin dalla nascita di Juicy Couture hanno reso desiderabili le creazioni più riconoscibili del marchio, dalla tuta di ciniglia, vista su Madonna, Paris Hilton e scelta anche da Britney Spears per le damigelle del suo matrimonio nel 2004, a Jennifer Lopez.

Poi ci sono le borse, tra cui l'iconica Daydreamer, scelta da Kim Kardashian.

Oggi indossano il marchio Elettra Lamborghini, Clara Soccini, Angelina Mango, Elisabetta Gregoraci, Taylor Mega, i Maneskin, tutti conquistati dalla moda rètro e glam chic, un sogno di giovinezza, che per alcuni è nostalgia, per altri scoperta.