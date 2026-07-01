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Spettacolo

Enrico Brignano: “Sono Olaf e ancora oggi ne pago le conseguenze”

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Ansa

L'attore e comico torna a teatro con "Bello di mamma", il suo nuovo spettacolo. E a Stories si racconta: dalle imitazioni sul trenino per tornare da scuola al laboratorio di Gigi Proietti, dai primi provini al successo nazionale. Passando per un ruolo che gli ha dato tanta popolarità ma anche una certa responsabilità... L'intervista

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