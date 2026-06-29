Le riprese della nuova stagione di una delle serie Netflix più attese hanno una temporanea sospensione dei lavori. L'attrice francese avrebbe riportato un infortunio a una gamba mentre stava girando una scena. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla dinamica dell'incidente, né sulla gravità delle sue condizioni

L'inizio della nuova avventura sul set di Wednesday 3 si è trasformato in un imprevisto per Eva Green . L'attrice francese, tra le novità più attese della terza stagione della serie Netflix, è rimasta ferita durante le riprese in corso nei pressi di Dublino ed è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Green avrebbe riportato un infortunio a una gamba mentre stava girando una scena.

stop temporaneo delle riprese

La produzione avrebbe quindi interrotto temporaneamente le riprese, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla dinamica dell'incidente né sulla gravità delle sue condizioni. Né Netflix né l'attrice hanno rilasciato dichiarazioni sull'accaduto. Nella terza stagione, Eva Green interpreterà zia Ophelia, nuovo personaggio destinato ad ampliare l'universo della famiglia Addams. Per l'attrice si tratta anche di una nuova collaborazione con Tim Burton, con cui aveva già lavorato in Dark Shadows, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali e Dumbo. Il cast dei nuovi episodi si arricchisce inoltre di numerosi volti noti, tra cui Lena Headey, Winona Ryder, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, che si affiancheranno ai protagonisti delle stagioni precedenti, guidati da Jenna Ortega insieme a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers e Joanna Lumley.