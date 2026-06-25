Tom Holland a Roma chiama Zendaya "Maree", il suo secondo nome

I due divi di Hollywood, marito e moglie da pochi mesi, hanno regalato ai fan italiani un assaggio della loro quotidianità, fatta di piccoli gesti spontanei e affettuosi. L'attore britannico sul red carpet ha chiamato la star californiana col suo secondo nome

Nessuno chiama Zendaya "Maree". Nessuno tranne suo marito, Tom Holland.

Lo abbiamo appreso da pochissimo, quando sul red carpet di Roma, l'attore britannico ha chiesto l'aiuto di sua moglie per sapere il nome della gelateria dove sarebbero andati di lì a poco, dopo aver incontrato i fan italiani per la tappa promozionale di Spider-Man: Brand New Day.

Holland ha chiamato in causa la sua compagna mentre rispondeva a un'intervistatore sul red carpet e si è rivolto a lei chiamandola Maree, il secondo nome dell'attrice che non usa davvero nessuno tranne lui, un ennesimo esempio della complicità tra le due star la cui storia d'amore fa battere i cuori dei fan in tutto il mondo.

Il momento virale sul red carpet di roma Zendaya fa parte di quel gruppo di star così grandi da essere identificata sia a Hollywood che altrove con un solo nome.

Basta il nome di battesimo, il primo, per parlare di lei. Il suo nome per esteso è Zendaya Maree Stoermer Coleman ma è raro che qualcuno, anche sui media, utilizzi anche solo il suo cognome.

Tom Holland, invece, la chiama Maree, e questo particolare non è sfuggito ai fan e alla stampa che hanno reso virale il momento in cui l'attore si è rivolto alla sua compagna di set e consorte con quel nome un nome inusuale ma al quale lei ha risposto immediatamente, nonostante la confusione delle persone e dei flash sul tappeto rosso.

Questa scelta è sembrata l'ennesimo indizio della complicità reale che regna tra i due attori, che si sono scambiati le promesse in gran segreto nei mesi scorsi e che ora, più affiatati che mai, stanno portando avanti gli impegni legati ai due film in uscita nei quali recitano insieme, non solo il quarto film di Spider-Man ma anche The Odyssey di Nolan, atteso per metà luglio. Leggi anche Tom Holland ha finalmente confermato le nozze con Zendaya

La pausa della coppia nel 2027 Zendaya e Tom Holland saranno impegnati per le prossime settimane in giro per il mondo con i press tour dei due film che li vedono protagonisti ma tra un'intervista e l'altra non perdono l'occasione per ritagliarsi qualche istante di relax.

A Roma i due attori hanno svelato di aver pianificato una sosta in gelateria e sul red carpet Holland ha interpellato sua moglie proprio per citare la gelateria dove sarebbero andati: Giolitti, storico gelataio della Capitale aperto dal 1900.

Mano nella mano sul tappeto rosso, sguardi complici, un gelato per ricordarsi che, dopotutto, sono una coppia di giovani sposi - dalla vita da favola, certo.

Holland e Zendaya sono molto gelosi della loro privacy ed è raro vederli in pubblico nei momenti in cui non sono impegnati con le riprese dei rispettivi progetti o con eventi ufficiali.

A Hollywood sono divi di primissimo piano ma quando sono liberi dal lavoro girano in maglietta coi loro cani.

Nel 2027 saranno entrambi liberi da ogni impegno. Hanno già detto che spariranno per un po', forse per dedicare del tempo alla loro famiglia che sta prendendo forma.

Zendaya ha concluso i suoi impegni che la tenevano da anni vincolata a progetti di lungo corso, da Euphoria a Dune.

I fan già aspettano di sapere le prossime mosse di entrambi, come attori e come marito e moglie. Vedi anche Spider-Man: Brand New Day, Zendaya e Tom Holland red carpet a Madrid