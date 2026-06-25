Alice Campello e Alvaro Morata insieme in vacanza tra Napoli e Capri

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Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme in vacanza tra Napoli e Capri

Spettacolo
foto da Instagram

Dopo mesi sotto i riflettori, la coppia si è concessa una vacanza all'insegna del relax tra mare, tramonti e buona cucina. Un viaggio tra le località più amate della Costiera e una tappa speciale a Napoli

Dopo un periodo complesso che aveva alimentato indiscrezioni sulla loro relazione, Alice Campello e Álvaro Morata sembrano aver ritrovato la serenità. L'influencer veneta e l'attaccante spagnolo hanno scelto alcune delle località più suggestive del Sud Italia per trascorrere qualche giorno di relax, tra panorami sul mare, passeggiate lontano dai riflettori e momenti condivisi in famiglia. Da Positano a Capri, il viaggio è diventato l'occasione per staccare dalla routine e godersi un'estate all'insegna della tranquillità, mostrando sui social immagini di una complicità ritrovata.

La sosta a Napoli tra pizza e tradizione partenopea

Tra le tappe della vacanza non è mancata una visita a Napoli, dove Alice Campello e Álvaro Morata hanno deciso di immergersi nei sapori della cucina locale. In una nota pizzeria della città hanno assaggiato alcune specialità della tradizione, dalla frittatina alla pizza fritta, fino a una margherita arricchita con ingredienti tipici che ha conquistato l'influencer. A catturare l'attenzione è stato anche il nuovo look del calciatore, apparso con i capelli biondi durante la serata. Un momento semplice e informale che ha confermato il clima disteso della loro estate, tra buon cibo, mare e la voglia di guardare avanti.

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