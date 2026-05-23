Maccio Capatonda: "Anche nella comicità bisogna essere precisi"

Marcello Macchia si racconta in una conversazione che attraversa trent'anni di carriera: dalle prime riprese horror con due videoregistratori a Chieti, passando per i trailer che l'hanno reso celebre con la Gialappa's, fino al suo primo spettacolo teatrale, in arrivo a ottobre. Il ritratto di un comico che ha sempre inseguito la precisione nel nonsense, convinto che a fare la differenza nella comicità fosse la precisione, forse più di quanto si pensi. L'intervista a Stories su Insider
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