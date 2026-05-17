A pochi giorni dal quinto anniversario dalla morte della stella più luminosa della danza si è tenuto il secondo Gala FIRA per raccogliere fondi destinati alla 2ª Borsa di Ricerca “Carla Fracci”. Una serata evento che ha visto esibirsi anche i due testimonial Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko che hanno raccolto il testimone proprio dalla grande danzatrice. “Carla? La sua particolarità era che c’era sempre. Sapeva, vedeva, anche a distanza. E riusciva sempre a farci arrivare il suo messaggio” ricordano