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Spettacolo

L’eredità di Carla Fracci a 5 anni dalla scomparsa: danza, lavoro e sostegno alla ricerca

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
©Getty

A pochi giorni dal quinto anniversario dalla morte della stella più luminosa della danza si è tenuto il secondo Gala FIRA per raccogliere fondi destinati alla 2ª Borsa di Ricerca “Carla Fracci”. Una serata evento che ha visto esibirsi anche i due testimonial Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko che hanno raccolto il testimone proprio dalla grande danzatrice. “Carla? La sua particolarità era che c’era sempre. Sapeva, vedeva, anche a distanza. E riusciva sempre a farci arrivare il suo messaggio” ricordano 

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