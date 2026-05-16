Il metodo Felicia Kingsley: “Scrivere è come progettare un edificio”

Abbiamo incontrato al Salone del Libro la scrittrice più letta in Italia. Tra incontri con il suo pubblico, panel sul rapporto tra romance e classici e la presentazione del primo film tratto da un suo libro: “Non è un paese per single”. Kingsley ci racconta il suo metodo di lavoro e come è cambiato questo genere, che mette sempre più al centro donne indipendenti e storie di affermazione femminile. “Per costruire i miei personaggi io uso il buonsenso: se è considerabile femminista tanto meglio"