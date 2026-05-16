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Il metodo Felicia Kingsley: “Scrivere è come progettare un edificio”

Ludovica Passeri

Ph. Luciano Nervo

Abbiamo incontrato al Salone del Libro la scrittrice più letta in Italia. Tra incontri con il suo pubblico, panel sul rapporto tra romance e classici e la presentazione del primo film tratto da un suo libro: “Non è un paese per single”. Kingsley ci racconta il suo metodo di lavoro e come è cambiato questo genere, che mette sempre più al centro donne indipendenti e storie di affermazione femminile. “Per costruire i miei personaggi io uso il buonsenso: se è considerabile femminista tanto meglio"

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