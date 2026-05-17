Come Trump è diventato uno dei presidenti più impopolari di sempre

La sua media di consenso si aggira attorno al 35-38%, mentre la disapprovazione supera stabilmente il 58%. Numeri eccezionalmente negativi nel contesto storico americano: nessun presidente moderno, da Franklin Delano Roosevelt in poi, era arrivato così in basso a questo punto del mandato, fatta eccezione per Richard Nixon dopo il Watergate e George W. Bush durante la guerra in Iraq e l’uragano Katrina