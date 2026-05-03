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Spettacolo

Martin Ten Kortenaar: “Nureyev ha spinto tutto e tutti oltre i limiti”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini

Lo spettacolo del coreografo Yuri Possokhov con la regia di Kirill Serebrennikov, che ripercorre il genio e la vita del danzatore più grande di tutti i tempi, è andato in scena per la prima volta fuori dalla Russia, dove era stato censurato. Nei panni del protagonista il Principal Dancer dello Staatsballett Martin Ten Kortenaar: “Impossibile essere Nureyev, ho cercato di coglierne l’essenza. Una sfida enorme. L’eredità? Ha insegnato a tutti che la bellezza della danza nasce dal superamento di se stessi” 

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