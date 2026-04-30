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Spettacolo

Giovanni Vernia: "Fare il comico mi ha aiutato quando ero consulente"

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Ansa

Il comico e imitatore, protagonista del GialappaShow, si racconta a Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24, risalendo alle origini del suo primo personaggio di successo e regalando aneddoti sulle varie maschere che ha indossato. L’intervista su Insider

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