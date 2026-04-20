Un nuovo show ispirato agli illusionisti hollywoodiani del XIX secolo. Due date in Italia, dove non vede l’ora di tornare e dove ha tanti amici che la aspettano. L’eleganza e la sensualità del Burlesque, di cui lei è un’icona e un punto di riferimento. E la volontà costante di vivere sempre e solo il momento, senza mai pensare a ciò che sarà o verrà: abbiamo parlato con Dita Von Teese, the one and oly diva. Questa è la nostra intervista