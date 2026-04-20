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Spettacolo

Dita Von Teese e "Nocturnelle": "Ho realizzato tanti sogni ma vivo sempre nel presente"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Fiestaban PR

Un nuovo show ispirato agli illusionisti hollywoodiani del XIX secolo. Due date in Italia, dove non vede l’ora di tornare e dove ha tanti amici che la aspettano. L’eleganza e la sensualità del Burlesque, di cui lei è un’icona e un punto di riferimento. E la volontà costante di vivere sempre e solo il momento, senza mai pensare a ciò che sarà o verrà: abbiamo parlato con Dita Von Teese, the one and oly diva. Questa è la nostra intervista

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