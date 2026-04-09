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Spettacolo

Tropico: "Per scrivere per altri bisogna avere un progetto personale"

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Getty

Autore tra i più richiesti dai grandi della scena italiana, da Cesare Cremonini a Marco Mengoni, col quale ha vinto a Sanremo con "Due vite”, Davide Petrella prima di comporre testi per altri, gli ha scritti per se stesso e li interpreta da anni. Oggi sotto il nome d'arte "Tropico", l’artista ha vissuto con la sua prima band "Le Strisce" per dieci anni su un furgone con “due lire” in tasca e con la certezza ostinata che la musica fosse l'unica strada possibile da percorrere

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