Tropico: "Per scrivere per altri bisogna avere un progetto personale"

Autore tra i più richiesti dai grandi della scena italiana, da Cesare Cremonini a Marco Mengoni, col quale ha vinto a Sanremo con "Due vite”, Davide Petrella prima di comporre testi per altri, gli ha scritti per se stesso e li interpreta da anni. Oggi sotto il nome d'arte "Tropico", l’artista ha vissuto con la sua prima band "Le Strisce" per dieci anni su un furgone con “due lire” in tasca e con la certezza ostinata che la musica fosse l'unica strada possibile da percorrere