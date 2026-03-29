La compositrice e direttrice artistica del festival racconta a Sky Tg24 la 52esima edizione del Festival. Dal 14 luglio al 2 agosto a Martina Franca opere, concerti e incontri tra rarità e riscoperte. Attesissima la Carmen così come Bizet l’aveva scritta nel 1874, una versione che non è mai stata rappresentata al mondo. Tema di quest’anno sarà il Mediterraneo, culla del mito, luogo di incontro ma anche di scontro. “L’arte deve parlare all’oggi perché l’uomo cerca in essa una guida”. L’intervista