Dal 27 marzo al 1° aprile il Collegio Ghislieri della cittadina lombarda propone un percorso che attraversa teatro, talk e un pomeriggio di studi dedicati alla lingua, all’immaginario e all’eredità culturale del personaggio creato da Paolo Villaggio. Dall’esordio tragico di Gianni Fantoni all’analisi dei linguisti della Crusca, la rassegna indaga il peso che Fantozzi continua a esercitare su cultura popolare e società italiane

Il giorno dopo, un confronto aperto con la compagnia e con Elisabetta Villaggio

Sabato 28 marzo, nell’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri, attori e tecnici aprono il dietro le quinte dello spettacolo. È un confronto diretto sul lavoro drammaturgico: prove, intuizioni, scelte difficili, l’equilibrio tra imitazione e interpretazione. La presenza di Elisabetta Villaggio, figlia dell’autore, aggiunge il tassello della memoria familiare e del rapporto tra biografia e mito popolare. Il risultato è un dialogo che intreccia teatro e testimonianza personale, mostrando come il personaggio continui a evolversi attraverso chi lo racconta. Ingresso libero fino a esaurimento posti.



Ore 18.00 – Aula Goldoniana, Collegio Ghislieri

Talk con Gianni Fantoni e la Compagnia dello spettacolo

Con la partecipazione di Elisabetta Villaggio