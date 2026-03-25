Alla Casa del Cinema di Roma la XII edizione del Premio Anna Magnani celebra i 70 anni dell’Oscar per La rosa tatuata. Premi a Vittorio Storaro, Giorgio Gregorini, Andrea Morricone, Monica Guerritore, Tiziana Rocca, Rosario Fiorello, Pino Quartullo, Justine De Vivo, Beatrice Savignani, Liliana Fiorelli, Giulio Manfredonia, Francesco Apolloni, Marco Belardi, Valentina Perrella, Daniela Giordano e Luca Verdone
Premio Anna Magnani: il cinema che ricorda, il cinema che resiste
Ci sono anniversari che non appartengono al calendario, ma alla pelle.
Settant’anni dopo quell’Oscar vinto con La rosa tatuata, il nome di Anna Magnani non è diventato storia: è rimasto presenza. Una voce ruvida, un volto che non chiedeva luce perché la generava da sé. Ed è forse per questo che il Premio a lei dedicato, giunto alla sua dodicesima edizione, non ha il tono della celebrazione ma quello, più raro, della fedeltà.
Alla Casa del Cinema di Roma, la memoria si è fatta gesto collettivo. Un omaggio che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con responsabilità.
Una notte internazionale tra cinema, arte e commozione
Diretto e organizzato da Francesca Piggianelli, il Premio Anna Magnani si conferma come una delle manifestazioni più importanti dedicate alla memoria della grande attrice italiana.
Tra i momenti più intensi della serata, l’omaggio a Vittorio Storaro, maestro della fotografia cinematografica e tre volte premio Oscar, accolto da una lunga standing ovation.
Accanto a lui, Giorgio Gregorini, premiato per il suo lavoro nel mondo dell’hair styling e vincitore dell’Oscar per Suicide Squad, e Andrea Morricone, compositore capace di trasformare la musica in racconto emotivo.
Attrici, registi, protagonisti: il presente che dialoga con il mito
Il premio si è mosso tra generazioni e linguaggi diversi.
Monica Guerritore è stata premiata per la recitazione e la regia del film Anna, in un passaggio quasi simbolico: un’attrice che racconta un’altra attrice, in un gioco di specchi che sa di eredità.
Tiziana Rocca, figura chiave nell’organizzazione culturale, ha ricevuto il riconoscimento internazionale, mentre Pino Quartullo — attore, regista e sceneggiatore — è stato celebrato per una carriera che attraversa cinema, teatro e televisione.
Accanto a loro, Liliana Fiorelli, premiata per la serie L’appartamento sold out, rappresenta una nuova traiettoria del racconto audiovisivo: quella seriale, capace di costruire identità e pubblico nel tempo.
E poi Rosario Fiorello, premiato come Artista dell’Anno: una scelta che racconta bene lo spirito della serata. Perché Magnani non è mai stata solo “cinema”, ma presenza viva, popolare, imprevedibile. Proprio come lui.
Nuovi volti e riconoscimenti speciali
Il premio guarda anche al futuro, valorizzando nuovi talenti e percorsi emergenti.
Tra i riconoscimenti, quelli a Justine De Vivo, protagonista del film 40 secondi, e a Beatrice Savignani, nel cast di Le cose non dette di Gabriele Muccino. Un premio speciale è andato anche al regista Vincenzo Alfieri.
Spazio anche alla serialità con L’appartamento sold out, premiata insieme ai registi Giulio Manfredonia e Francesco Apolloni, che ha ricevuto anche il riconoscimento Panalight.
Tutti i premiati della XII edizione del Premio Anna Magnani
Premio Anna Magnani International a Vittorio Storaro, autore della fotografia cinematografica e vincitore di tre Premi Oscar.
Premio Anna Magnani International a Giorgio Gregorini, hair stylist premio Oscar per Suicide Squad.
Premio Anna Magnani International Musica al Maestro Andrea Morricone, compositore di colonne sonore di fama internazionale.
Premio Anna Magnani International a Monica Guerritore per la recitazione e la regia del film Anna.
Premio Anna Magnani International a Tiziana Rocca, manager e general director.
Premio Anna Magnani Artista dell’Anno a Rosario Fiorello.
Premio Anna Magnani International a Pino Quartullo, attore, regista e sceneggiatore, candidato all’Oscar nel 1987 con Exit.
Premio rivelazione a Justine De Vivo, protagonista del film 40 secondi, e premio speciale al regista Vincenzo Alfieri.
Premio rivelazione a Beatrice Savignani, attrice nel film Le cose non dette di Gabriele Muccino.
Premio Speciale Serie TV a Liliana Fiorelli, protagonista di L’appartamento sold out.
Premio Speciale Serie TV ai registi Giulio Manfredonia e Francesco Apolloni per L’appartamento sold out.
Premio Speciale Anna Magnani Produzione cinema e tv a Marco Belardi.
Premio Speciale Anna Magnani Doppiaggio a Valentina Perrella.
Premio Speciale Anna Magnani Attrice e Regista a Daniela Giordano.
Premio Speciale Anna Magnani Sceneggiatore e Regista a Luca Verdone.