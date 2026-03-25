Accanto a lui, Giorgio Gregorini, premiato per il suo lavoro nel mondo dell’hair styling e vincitore dell’Oscar per Suicide Squad, e Andrea Morricone, compositore capace di trasformare la musica in racconto emotivo.

Settant’anni dopo quell’Oscar vinto con La rosa tatuata, il nome di Anna Magnani non è diventato storia: è rimasto presenza. Una voce ruvida, un volto che non chiedeva luce perché la generava da sé. Ed è forse per questo che il Premio a lei dedicato, giunto alla sua dodicesima edizione, non ha il tono della celebrazione ma quello, più raro, della fedeltà.

Attrici, registi, protagonisti: il presente che dialoga con il mito

Il premio si è mosso tra generazioni e linguaggi diversi.

Monica Guerritore è stata premiata per la recitazione e la regia del film Anna, in un passaggio quasi simbolico: un’attrice che racconta un’altra attrice, in un gioco di specchi che sa di eredità.

Tiziana Rocca, figura chiave nell’organizzazione culturale, ha ricevuto il riconoscimento internazionale, mentre Pino Quartullo — attore, regista e sceneggiatore — è stato celebrato per una carriera che attraversa cinema, teatro e televisione.

Accanto a loro, Liliana Fiorelli, premiata per la serie L’appartamento sold out, rappresenta una nuova traiettoria del racconto audiovisivo: quella seriale, capace di costruire identità e pubblico nel tempo.

E poi Rosario Fiorello, premiato come Artista dell’Anno: una scelta che racconta bene lo spirito della serata. Perché Magnani non è mai stata solo “cinema”, ma presenza viva, popolare, imprevedibile. Proprio come lui.