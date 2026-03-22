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Spettacolo

M’illumino di danza, alla Scala il trittico contemporaneo “McGregor, Maillot, Naharin”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Nella foto Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko in "Chroma". © Brescia - Amisano Teatro alla Scala

Tre pietre miliari della carriera di tre grandi coreografi. Lo spettacolo in scena al Piermarini esplora mondi e stili diversi. Ma anche le luci che si possono trovare nell’animo umano: dall’accecante “Chroma”, con corpi che mirano alla perfezione, alla ricerca della luminosità interiore nel chiaroscuro di “Dov’è la luna”, fino all’esplosivo e travolgente “Minus 16” dove i danzatori, ma anche gli spettatori trascinati sul palco a sorpresa, si liberano da ogni sovrastruttura per rimanere se stessi sotto i riflettori 

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