Tre pietre miliari della carriera di tre grandi coreografi. Lo spettacolo in scena al Piermarini esplora mondi e stili diversi. Ma anche le luci che si possono trovare nell’animo umano: dall’accecante “Chroma”, con corpi che mirano alla perfezione, alla ricerca della luminosità interiore nel chiaroscuro di “Dov’è la luna”, fino all’esplosivo e travolgente “Minus 16” dove i danzatori, ma anche gli spettatori trascinati sul palco a sorpresa, si liberano da ogni sovrastruttura per rimanere se stessi sotto i riflettori