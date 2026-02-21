Pantene torna a Sanremo portando con sé una nuova visione della bellezza che nasce dalla cura di sé e dei propri capelli, trasformando ogni giorno in un Great Hair Day. Performance, idratazione e lucentezza si incontrano sotto il segno del calore, rendendo lo styling un gesto di benessere e non più una fonte di stress
In occasione del Festival di Sanremo 2026 (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI), il brand di haircare sarà protagonista con il lancio della Crema leave-in Heat&Glow, fiore all’occhiello della nuova linea Hydra Recharge: il primo prodotto sul mercato pensato per trasformare il calore in un alleato di idratazione e luminosità, rimuovendo i sensi di colpa legati ai danni da styling. Un nuovo must-have che porta i capelli a un livello successivo: Pantene Heat&Glow trasforma il calore in alleato grazie alla sua formula Pro-V per la prima volta termo-attiva, mentre la texture rosa iconica conquista al primo sguardo. Il risultato? Capelli fino a 4 volte più idratati e luminosi, trasformando ogni gesto di styling in un rituale di cura personale.
I touchpoint dell’attivazione
Il racconto del calore prende vita nella splendida cornice di Villa Noseda, headquarter del brand dal 23 al 28 febbraio, che ospiterà media, consumer e talent.
Un landmark spettacolare sarà immediatamente riconoscibile: una gigantesca mongolfiera sulla terrazza della villa.
Proprio come la mongolfiera trova nel calore il principio alla base del proprio funzionamento e della sua essenza, Heat&Glow utilizza il calore per attivare la formula Pro-V, trasformando un potenziale fattore di stress in un prezioso alleato per i capelli.
Inoltre, all’interno di Villa Noseda prenderà vita il Pantene Hair Bar, un’area immersiva dedicata all’hairstyling e al benessere dei capelli. Qui le consumatrici potranno sperimentare l’intera collezione Hydra Recharge e preparare il proprio hairstyle per vivere i giorni del Festival con capelli luminosi, idratati.
La lounge, trasformata in icona di stile, diventa un rifugio per il benessere e la cura di sé, in cui le mongolfiere colorate prendono il centro della scena: sorprendente, glamour e incredibilmente cool.
Il servizio sarà accessibile su prenotazione durante i giorni del festival, attivo dal 24 al 28 febbraio, dalle 10 alle 18, con prenotazione possibile fino a un massimo di due giorni prima.
Sempre a Villa Noseda, sarà allestita un’area dedicata alla parte di gaming interattivo per scoprire al meglio le funzionalità del nuovo prodotto e vincere numerosi premi glow.
Sorprese inaspettate, per vivere insieme al brand momenti di scoperta con gifting dedicati alla community, saranno attivate anche in tutta la città di Sanremo.
E non finisce qui… la mongolfiera viaggerà infatti, in alcune località italiane, portando la nuova linea Hydra Recharge ed esperienze di coinvolgimento esclusive, con gadget e omaggi per chi vuole vivere il glow Pantene ovunque.
Con la sua presenza a Sanremo 2026, Pantene conferma ancora una volta il proprio ruolo di brand iconico nel mondo haircare, capace di unire innovazione scientifica, storytelling emozionale ed esperienze coinvolgenti.
Heat. Glow. Repeat.: When your hair glows, you glow.