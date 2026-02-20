È morta a 87 anni Angela Luce, cantante e attrice simbolo della tradizione napoletana. Dalla Piedigrotta a Sanremo con Ipocrisia, dal teatro di Eduardo De Filippo al cinema di Pasolini, Martone e Avati, ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo senza perdere la sua identità popolare. Un’artista capace di unire sceneggiata, poesia e grande schermo: con lei scompare una grande diva della cultura partenopea e non solo

Angela Luce, addio alla voce simbolo tra sceneggiata e cinema All’alba — quell’ora sospesa in cui Napoli sembra respirare più lentamente — la città ha perso una delle sue frequenze fondamentali. Angela Savino, per tutti Angela Luce, si è spenta a 87 anni, dopo complicazioni cardiache aggravate da problemi respiratori e renali.

Non è morta soltanto un’attrice. Non è morta soltanto una cantante.

È uscita di scena una forma di presenza: quella della diva popolare, carnale e letteraria allo stesso tempo.

Una voce nata prima della carriera Napoli, via Mezzocannone.

Una bambina con una voce troppo grande per il corpo che la contiene. A quattordici anni debutta alla Piedigrotta Bideri con Zi’ Carmilì e la platea chiede il bis ogni sera. Non è ancora una star.

È già un carattere. La sua formazione non avviene in conservatorio, ma in quello che lei chiamava “l’università della vita”: quinta elementare e poi maestri veri — Eduardo, Peppino, Taranto, Totò. Angela Luce nasce cantante, ma diventa attrice perché qualcuno intuisce che la sua voce non basta a contenerla. Eduardo De Filippo la prende nella sua compagnia senza provino: una decisione che oggi appare incredibile, ma che racconta un’epoca in cui il talento si riconosceva prima del curriculum. E Angela assorbe tutto

La diva popolare (che il cinema non ha mai addomesticato) Il cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta era pieno di attrici bellissime.

Angela Luce era diversa: aveva corpo, accento, ironia e malinconia nello stesso gesto. Recita accanto a Totò in Signori si nasce, passa per Dino Risi, Visconti, Pasolini, Samperi, fino a Martone e Avati. Più di ottanta film, ma senza mai trasformarsi in “attrice borghese”. Era una presenza che disturbava la forma del film: troppo vera per diventare solo personaggio. Il David di Donatello per L’amore molesto non fu una consacrazione:

fu un riconoscimento tardivo. Il cinema arrivò dopo.

Il pubblico l’aveva già capita. Basta riguardare il primo episodio di Io tigro, tu tigri, egli tigra, dove mostra tutta la sua vis comica partenopea, amalgamata magnificamente con la deflagrante e surreale ironia lombarda di Cochi e Renato

Bammenella: quando una canzone diventa teatro, poi cinema, poi mito Ogni grande interprete ha un brano simbolo.

Per Angela Luce non era solo una canzone — era un destino: So’ Bammenella ‘e copp’ ‘e Quartiere. Prima nello spettacolo di Patroni Griffi.

Poi reinventata negli anni Duemila con il sax di Marco Zurzolo.

Perfino citata da John Turturro nel film Passione. Una prostituta disperata e devota: personaggio tipico della tradizione napoletana, ma nelle sue mani diventava quasi brechtiano.

Non folklore: tragedia. Angela Luce abitava le canzoni.

Sanremo e l’arte del melodramma Nel 1975 arriva seconda a Sanremo con Ipocrisia. Angela Luce Oggi sarebbe considerata eccessiva. Allora era perfetta. Il suo segreto era la misura dell’eccesso: riusciva a rendere credibile il melodramma senza mai cadere nella caricatura. Lei stessa lo spiegava con semplicità:

la voce non doveva essere bella — doveva essere vera. Ecco perché la sua interpretazione continua a circolare online ancora oggi: non è nostalgia, è riconoscimento.

Un’attrice autentica e coraggiosa Nella suoi racconti, confessioni, interviste emerge un dettaglio decisivo: Angela Luce ha rifiutato scorciatoie. Un produttore importante le propose il successo in cambio di favori.

Stracciò il contratto. Preferì una carriera irregolare alla carriera facile. Questa scelta spiega perché non fu mai completamente istituzionalizzata:

troppo indipendente per essere sistemata. Eppure, proprio questo la rende oggi contemporanea.

Il teatro: il luogo dove la Luce diventava presenza Se il cinema la registrava, il teatro la liberava. Con Eduardo De Filippo per quattro anni.

Poi Peppino, Nino Taranto, tournée internazionali fino a Londra e New York. Sul palco confessava, si identificava totalmente con il personaggio La sceneggiata — genere spesso sottovalutato — con lei diventava una forma di realismo emotivo.

Il pubblico non vedeva un personaggio: vedeva qualcuno che ricordava. Il corpo e la voce: un’estetica perduta Angela Luce apparteneva a un tipo di femminilità che il cinema contemporaneo ha smesso di rappresentare. Non fragile, non patinata, non ironicamente distante. Fisica. Il suo talento era nel passaggio continuo tra sacro e carnale:

da Pasolini a una canzone di Bovio senza cambiare registro. Oggi diremmo “performer”.

Allora era semplicemente un’artista popolare.

La poesia: quando la diva scrive Tra le cose di cui era più orgogliosa non c’erano premi né film, ma un libro di poesie. Una donna con la quinta elementare che pubblica versi e li recita in scena. Non era un vezzo.

Era coerenza. Angela Luce è stata l’ultima interprete italiana a non distinguere tra parola scritta, cantata e recitata: tutto era voce. Napoli e la memoria Napoli ha sempre avuto due tipi di artisti:

quelli celebrati subito e quelli capiti tardi. Angela Luce appartiene alla seconda categoria. La città la festeggiava periodicamente, quasi per ricordarsi che esisteva una tradizione ancora viva. Oggi la sua scomparsa produce una sensazione precisa:la chiusura di un linguaggio, la fine di un'epoca, il crepuscolo di un mondo

Perché Angela Luce è importante oggi Nel tempo delle interpretazioni minimaliste e delle voci sussurrate, Angela Luce rappresenta l’opposto: l’arte dell’intensità controllata. Niente naturalismo. Nessuna teatralità. Soltanto Verità amplificata. Era l’ultima erede di una linea che va dalla sceneggiata alla modernità, passando per Pasolini, dove il popolare non è mai inferiore al colto. E infatti funzionava ovunque:

nei film d’autore e nei teatri di quartiere.