Addio a Carlo Cecchi, attore teatrale e cinematografico. Aveva 86 anni

Premio Gassman nel 2007, era noto per il suo Ivanov e l'interpretazione in Finale di partita di Samuel Backett. Sul grande schermo aveva lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani

È morto a pochi giorni dal suo 87esimo compleanno, che sarebbe stato il 25 gennaio, Carlo Cecchi, attore di cinema e teatro nato a Firenze nel 1939.

Tra teatro e cinema Cecchi aveva costruito gran parte della sua carriera sul palcoscenico. È stato regista e primattore di Ivanov di Anton Čechov ed era noto per la sua interpretazione nel dramma Finale di partita di Samuel Beckett e aveva ricevuto il Premio Gassman come migliore attore teatrale italiano nel 2007. Al cinema aveva lavorato con grandi registi come Bernardo Bertolucci, Mario Martone, Cristina Comencini, Ricky Tognazzi, Pupi Avati, Ferzan Özpetek, Michele Soavi, Valeria Golino.