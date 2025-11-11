Il Circo di Stato dell’Ucraina debutta in Italia. Prima tappa Milano

Dal 14 novembre all’8 dicembre, il Chapiteau di Piazza Spettacoli all’Idroscalo di Milano ospiterà oltre 50 artisti ucraini tra acrobati, giocolieri e musicisti, in una produzione che celebra la tradizione circense e trasmette un messaggio di speranza per la guerra che sta affrontando il popolo ucraino. Dopo il successo in Germania e Austria, il tour proseguirà a Livorno, Torino e Firenze. Un evento che trasforma il palcoscenico in un gesto di solidarietà e bellezza condivisa.
Dopo aver incantato il pubblico di Germania e Austria, arriva per la prima volta in Italia il Circo di Stato dell’Ucraina, un evento che promette di unire spettacolarità e profondi messaggi di solidarietà. Promosso da ItalygrandiEventi e Società Fantasy s.r.l., lo spettacolo debutterà a Milano il 14 novembre, sotto il grande chapiteau allestito presso Piazza Spettacoli all’Idroscalo, dove resterà fino all’8 dicembre.
Con oltre 50 artisti in scena, tra acrobati, giocolieri, musicisti e clown, il circo ucraino porta in tournée un’esibizione che è molto più di un semplice spettacolo: è una celebrazione della tradizione circense e un atto di resistenza culturale. In un momento storico segnato dalle difficoltà del conflitto, gli artisti, molti dei quali provenienti da città colpite dalla guerra come Kiev, Kharkiv e Kherson trasformano il palcoscenico in un messaggio di pace, unità e speranza. Sono artisti legati alla loro terra ma che a causa della guerra non possono svolgere la propria professione in patria. Montare un tendone adesso sarebbe troppo rischioso a causa di droni e attacchi.
L’arte come resistenza
In un periodo storico complesso per l’Ucraina, questi artisti continuano a viaggiare, a creare e a esibirsi, trasformando il palcoscenico in un messaggio di pace, unità e speranza. Molti di loro provengono da città colpite dalla guerra, ma attraverso il circo trovano la forza di mantenere viva la propria arte e di sostenere le proprie famiglie e comunità rimaste in patria. “Il sorriso e la meraviglia sono la nostra risposta alla paura” – racconta uno dei direttori artistici. “Ogni applauso ci ricorda che la vita, nonostante tutto, continua ad avere un senso”.
Il progetto
Coinvolge due compagnie ucraine appartenenti al Circo di Stato, che collaborano per offrire al pubblico italiano uno spettacolo inedito, intenso e ricco di energia. Le scenografie, le luci e le musiche dal vivo contribuiscono a creare un’atmosfera magica, capace di emozionare grandi e piccoli. Qui per info.
Dopo Milano, il tour proseguirà in altre città italiane:
- Livorno – Pala Modigliani: dal 6 al 14 dicembre
- Torino – Zona Rivoli: dal 13 dicembre al 6 gennaio
- Firenze – Pala BigMat: dal 25 dicembre al 6 gennaio