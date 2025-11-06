Dopo il debutto al Festival di Borgio Verezzi, Volevo essere Marlon Brando arriva nei teatri italiani dal 7 novembre al 21 dicembre. Alessandro Haber, diretto da Giancarlo Nicoletti, racconta se stesso in un viaggio tra memoria, ironia e malinconia tratto dalla sua opera autobiografica scritta con Mirko Capozzoli. Una celebrazione del teatro e della vita prodotta da Goldenart Production

Dopo il debutto al Festival di Borgio Verezzi, Volevo essere Marlon Brando con Alessandro Haber , per la regia di Giancarlo Nicoletti , arriva in tournée nei teatri italiani dal 7 novembre al 21 dicembre. Tratto dall’opera autobiografica di Haber e Mirko Capozzoli , edita da Baldini&Castoldi, lo spettacolo è una produzione Goldenart Production con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il sostegno del Ministero della Cultura .

Tra realtà e immaginazione

Tutto parte da una voce che impone ad Haber di fare i conti con la propria vita in una settimana. Da qui prende forma un viaggio teatrale che intreccia ricordi, desideri e visioni, alternando leggerezza e malinconia.

Un racconto che mescola teatro, cinema e vita, in un continuo scambio tra realtà e immaginazione.

Il carisma di un attore senza filtri

La regia di Nicoletti costruisce un racconto su misura per il suo protagonista: autentico, viscerale e ironico.

Volevo essere Marlon Brando è un atto d’amore per il teatro e per il pubblico, un flusso di emozioni in cui la risata apre sempre a una verità più profonda.