Volevo essere Marlon Brando: Alessandro Haber in tournée con lo spettacolo autobiografico

Spettacolo
(foto di Tommaso Le Pera)

Dopo il debutto al Festival di Borgio Verezzi, Volevo essere Marlon Brando arriva nei teatri italiani dal 7 novembre al 21 dicembre. Alessandro Haber, diretto da Giancarlo Nicoletti, racconta se stesso in un viaggio tra memoria, ironia e malinconia tratto dalla sua opera autobiografica scritta con Mirko Capozzoli. Una celebrazione del teatro e della vita prodotta da Goldenart Production

Un racconto di vita tra sogno e confessione, diretto da Giancarlo Nicoletti

Dopo il debutto al Festival di Borgio Verezzi, Volevo essere Marlon Brando con Alessandro Haber, per la regia di Giancarlo Nicoletti, arriva in tournée nei teatri italiani dal 7 novembre al 21 dicembre.
Tratto dall’opera autobiografica di Haber e Mirko Capozzoli, edita da Baldini&Castoldi, lo spettacolo è una produzione Goldenart Production con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il sostegno del Ministero della Cultura.

(foto di Tommaso Le Pera)

Tra realtà e immaginazione

Tutto parte da una voce che impone ad Haber di fare i conti con la propria vita in una settimana. Da qui prende forma un viaggio teatrale che intreccia ricordi, desideri e visioni, alternando leggerezza e malinconia.
Un racconto che mescola teatro, cinema e vita, in un continuo scambio tra realtà e immaginazione.

Il carisma di un attore senza filtri

La regia di Nicoletti costruisce un racconto su misura per il suo protagonista: autentico, viscerale e ironico.
Volevo essere Marlon Brando è un atto d’amore per il teatro e per il pubblico, un flusso di emozioni in cui la risata apre sempre a una verità più profonda.

Compagnia e produzione

In scena, insieme ad Haber, Francesco Godina, Brunella Platania e Giovanni Schiavo.
Scene di Alessandro Chiti, luci di Antonio Molinaro, musiche originali del duo Oragravity.
Produzione esecutiva di Daniela Piccolo, organizzazione generale di Valentina Taddei, responsabile di produzione Antonella Lepore.

Note di regia

“Non un monologo, ma una confessione corale”, spiega Giancarlo Nicoletti. “Il salotto di Haber diventa un set che si teatralizza: proiezioni, canzoni, apparizioni, dialoghi. Si ride molto, ma ogni risata apre un’altra verità. Il finale è un invito a cercare Haber negli occhi di chi ha passione, qualunque essa sia”.

Tournée 2025/2026 – Principali date

7 novembre LIMBIATE – Teatro Comunale
8-9 novembre LOVERE – Teatro Crystal
14-15 novembre PADOVA – Teatro Ai Colli
18-23 novembre ROMA – Teatro Sala Umberto
27-30 novembre TRIESTE – Politeama Rossetti
2-5 dicembre VERONA – Teatro Nuovo
11-14 dicembre BOLZANO – Teatro Comunale
19-21 dicembre FERRARA – Teatro Comunale

Durata: 1h e 30 minuti
Produzione: Goldenart Production – Federica Luna Vincenti
Coproduzione: Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Con il sostegno di: Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo

