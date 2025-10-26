Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Spettacolo
©Getty

Nessun eliminato alla quinta puntata dello show ma, per la prima volta, due concorrenti sono andati allo spareggio: sabato 1 novembre sapremo se, a restare, sarà la Signora Coriandoli o Beppe Convertini

Martina Colombari finisce in vetta alla classifica di Ballando con le Stelle, al culmine di una serata che - tra battibecchi e balli - ha visto commuoversi (a sorpresa) Filippo Magnini.

La classifica

Questa la classifica della quinta puntata di Ballando con le Stelle:

  1. Martina Colombari 
  2. Francesca Fialdini 
  3. Filippo Magnini 
  4. Barbara D’Urso 
  5. Andrea Delogu 
  6. Fabio Fognini 
  7. Rosa Chemical 
  8. Marcella Bella
  9. Nancy Brilli 
  10. Beppe Convertini e Paolo Belli (a parimerito)
  11. Signora Coriandoli

I 50 punti del Tesoretto sono stati assegnati così: 25 a Martina Colombari, 25 a Marcella Bella. Nessuno è stato eliminato ma, sabato 1 novembre, andrà in scena lo spareggio tra Beppe Convertini e la Signora Coriandoli

Cos'è successo

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, Filippo Magnini si è commosso. A sorpresa. L'ex nuotatore, che nella classifica della serata si è posizionato terzo, con gli occhi bagnati dalle lacrime ha detto: "Ho pensato a un mio amico che è lì nella sala delle stelle, che è Massimiliano, perché lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l'ora di tornare ad abbracciarlo". Il riferimento è a Massimiliano Rosolino che, quest'anno, ha preso il posto di Paolo Belli. Tuttavia, nessuno dei due ha spiegato oltre. E se anche Carolyn Smith si è commossa - ricordando all'inizio della serata l'importanza di fare prevenzione - altri giurati (e altri concorrenti) non hanno potuto fare a meno di battibeccare. "Qui siamo oltre il cringe: siamo al trash!", ha commentato Selvaggia Lucarelli, al termine dell'esibizione di Marcella Bella. Mentre, in merito al ballo di Barbara D'Urso, ha detto: "Io ho faticato a guardarvi. Mi sono anche chiesta 'ma dov’è il talento?'. Non c’era proprio, eri affaticata". D'Urso ha spiegato le difficoltà avute durante la settimana, ma la discussione è finita in un piccolo litigio. Quando Selvaggia Lucarelli ha confessato che, secondo lei, le maggiori probabilità di vincere le ha Francesca Fialdini, Barbara D'Urso è sembrata toccata ."Cavolo, Barbara. Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash", ha concluso Selvaggia.

Approfondimento

Ballando con le Stelle 2025, i concorrenti

Spettacolo: Ultime notizie

Cristiana Verardo, album L'Avversaria: "Canto amore e contraddizioni"

Fabrizio Basso

Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Spettacolo

Nessun eliminato alla quinta puntata dello show ma, per la prima volta, due concorrenti sono...

Addio a June Lockhart, star di Lassie e Lost in Space

Spettacolo

L'attrice famosa per ruoli televisivi in Lassie e Lost in Space, si è spenta per cause naturali a...

Eden, il nuovo film di Ron Howard arriva in prima tv su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Sky Cinema presenta in prima TV il nuovo film diretto dal Premio Oscar® Ron Howard, un...

Addio a Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

Cinema

Il comico milanese noto per il personaggio è scomparso all’età di 83 anni. A darne notizia è...

Spettacolo: Per te