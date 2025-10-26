Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Cos'è successo

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, Filippo Magnini si è commosso. A sorpresa. L'ex nuotatore, che nella classifica della serata si è posizionato terzo, con gli occhi bagnati dalle lacrime ha detto: "Ho pensato a un mio amico che è lì nella sala delle stelle, che è Massimiliano, perché lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l'ora di tornare ad abbracciarlo". Il riferimento è a Massimiliano Rosolino che, quest'anno, ha preso il posto di Paolo Belli. Tuttavia, nessuno dei due ha spiegato oltre. E se anche Carolyn Smith si è commossa - ricordando all'inizio della serata l'importanza di fare prevenzione - altri giurati (e altri concorrenti) non hanno potuto fare a meno di battibeccare. "Qui siamo oltre il cringe: siamo al trash!", ha commentato Selvaggia Lucarelli, al termine dell'esibizione di Marcella Bella. Mentre, in merito al ballo di Barbara D'Urso, ha detto: "Io ho faticato a guardarvi. Mi sono anche chiesta 'ma dov’è il talento?'. Non c’era proprio, eri affaticata". D'Urso ha spiegato le difficoltà avute durante la settimana, ma la discussione è finita in un piccolo litigio. Quando Selvaggia Lucarelli ha confessato che, secondo lei, le maggiori probabilità di vincere le ha Francesca Fialdini, Barbara D'Urso è sembrata toccata ."Cavolo, Barbara. Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash", ha concluso Selvaggia.