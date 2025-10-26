Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Nessun eliminato alla quinta puntata dello show ma, per la prima volta, due concorrenti sono andati allo spareggio: sabato 1 novembre sapremo se, a restare, sarà la Signora Coriandoli o Beppe Convertini
Martina Colombari finisce in vetta alla classifica di Ballando con le Stelle, al culmine di una serata che - tra battibecchi e balli - ha visto commuoversi (a sorpresa) Filippo Magnini.
La classifica
Questa la classifica della quinta puntata di Ballando con le Stelle:
- Martina Colombari
- Francesca Fialdini
- Filippo Magnini
- Barbara D’Urso
- Andrea Delogu
- Fabio Fognini
- Rosa Chemical
- Marcella Bella
- Nancy Brilli
- Beppe Convertini e Paolo Belli (a parimerito)
- Signora Coriandoli
I 50 punti del Tesoretto sono stati assegnati così: 25 a Martina Colombari, 25 a Marcella Bella. Nessuno è stato eliminato ma, sabato 1 novembre, andrà in scena lo spareggio tra Beppe Convertini e la Signora Coriandoli.
Cos'è successo
Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, Filippo Magnini si è commosso. A sorpresa. L'ex nuotatore, che nella classifica della serata si è posizionato terzo, con gli occhi bagnati dalle lacrime ha detto: "Ho pensato a un mio amico che è lì nella sala delle stelle, che è Massimiliano, perché lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l'ora di tornare ad abbracciarlo". Il riferimento è a Massimiliano Rosolino che, quest'anno, ha preso il posto di Paolo Belli. Tuttavia, nessuno dei due ha spiegato oltre. E se anche Carolyn Smith si è commossa - ricordando all'inizio della serata l'importanza di fare prevenzione - altri giurati (e altri concorrenti) non hanno potuto fare a meno di battibeccare. "Qui siamo oltre il cringe: siamo al trash!", ha commentato Selvaggia Lucarelli, al termine dell'esibizione di Marcella Bella. Mentre, in merito al ballo di Barbara D'Urso, ha detto: "Io ho faticato a guardarvi. Mi sono anche chiesta 'ma dov’è il talento?'. Non c’era proprio, eri affaticata". D'Urso ha spiegato le difficoltà avute durante la settimana, ma la discussione è finita in un piccolo litigio. Quando Selvaggia Lucarelli ha confessato che, secondo lei, le maggiori probabilità di vincere le ha Francesca Fialdini, Barbara D'Urso è sembrata toccata ."Cavolo, Barbara. Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash", ha concluso Selvaggia.