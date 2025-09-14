Ad Atene il Ballet Stars Gala, dieci étoile nell’Olimpo degli dei
Nell’Odeon di Erode Attico, l’antico teatro greco sull’Acropoli, una serata evento con protagonisti dieci grandi danzatori provenienti da tutto il mondo. Tra loro anche Nicoletta Manni, Elizaveta Kokoreva, Fumi Kaneko, Timofej Andrijashenko e Vadim Muntagirov. Uno spettacolo straordinario, sotto la luna rossa, per quel mix di stili e qualità diverse dei danzatori che hanno portato sul palco le tante sfumature dell’arte e della bellezza. La recensione
