Morto Stuart Craig, scenografo di Harry Potter vincitore di tre Oscar

Premiato dall'Academy per Gandhi, Le relazioni pericolose e Il paziente inglese, aveva creato le scene della saga del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling dando forma al castello di Hogwarts. Aveva 83 anni

È morto Stuart Craig, grande scenografo britannico, uomo che diede forma al mondo di Harry Potter, creando il castello di Hogwarts e occupandosi delle scenografie di tutti i film della saga ispirata ai romanzi d J.K. Rowling. Craig aveva 83 anni ed è morto domenica 7 settembre, ma la notizia è stata diffusa solo due giorni dopo. A darla, fra gli altri, il Guardian, che ha citato come fonte la famiglia dell'artista.

Tre Oscar e due BAFTA Craig, che era malato da tempo di morbo di Parkinson e lascia la moglie Patricia e due figlie adulte, era nato nel 1942 a Norwich e nel corso di una lunga carriera cinematografica iniziata come art director aveva vinto ben tre Oscar: nel 1983 per Gandhi, nel 1989 per Le Relazioni pericolose e nel 1997 per Il paziente inglese. Nel suo palmares anche due premi BAFTA conquistati nel 1980 per Elephant Man (che gli valse anche la sua prima nomination agli Oscar) e per Harry Potter e il Calice di Fuoco.