Comedy Central, al via la terza edizione di OPEN MIC TOUR

Comedy Central, la fucina di comici più apprezzata d’Italia, dal 24 marzo torna nelle principali città del bel paese alla ricerca dei nuovi volti della comicità con la terza edizione di OPEN MIC TOUR 2025 realizzato in collaborazione con The Comedy Club.

Comedy Central non abbandona la sua vocazione: cercare i nuovi volti più esilaranti della comicità italiana, collezionando i talenti emergenti della Stand-Up Comedy e divertire il pubblico come non mai. Gli aspiranti comedian in cerca di un’occasione potranno mettere alla prova le loro doti comiche e guadagnarsi la possibilità di entrare a far parte del cast della dodicesima edizione del celebre show televisivo Stand-Up Comedy, in onda prossimamente su Comedy Central (canale 129 di SKY, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW).

Il tour toccherà diverse città italiane, da nord a sud, ed il primo imperdibile appuntamento si terrà il 24 marzo a Roma allo Snodo (Via del Mandrione, 63): una serata unica da vivere all’insegna del divertimento e della comicità più genuina. Padrone di casa delle otto tappe, sarà l’impareggiabile Pietro Sparacino.