Il nuovo sovrintendente racconta il suo inizio alla Scala. “La forza di questo teatro è di essere il più importante al mondo, qui si fa la storia ed è un luogo dove si fa letteratura. Vorrei che nessun milanese possa più dire di non esserci mai stato”. Sul futuro dell’opera: “Sono certo che fra 500 anni molte più persone conosceranno Che gelida Manina o Nessun Dorma”. Tra i progetti anche le celebrazioni per i 250 anni del Piermarini. E ancora tanto spazio alla danza e agli spettacoli per bambini. L’INTERVISTA