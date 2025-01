Enzo Miccio, morto l'ex compagno Laurent Miralles: il post

Laurent Miralles, ex compagno di Enzo Miccio , è scomparso per una leucemia improvvisa. Il chirurgo francese aveva 54 anni. Enzo Miccio ha condiviso alcune foto scrivendo: “È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo respingo come se non fosse vero . Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre”.

L’account Instagram di Laurent Miralles ha diffuso un comunicato stampa: “È con il cuore a pezzi e con un dolore indescrivibile che vi scrivo oggi per condividere la notizia che il Dr. Laurent Miralles ci ha lasciato ieri per una leucemia improvvisa. Ha amato il suo lavoro e i suoi pazienti più di ogni altra cosa. Infatti, ci ha fatto sentire tutti bellissimi nel corso degli anni, ma soprattutto, ci ha ascoltato, ci ha infuso confidenza, ci ha supportato durante gli alti e i bassi della vita, ci ha fatto ridere ed è stato presente per la maggior parte di noi per oltre trent’anni”.

Il comunicato prosegue: “Voi eravate la sua famiglia e noi eravamo i suoi amici, così come tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco perché Laurent aveva il dono di non essere soltanto incredibilmente di talento, ma anche gentile e attento agli altri. La vita era più dolce in sua presenza. Ora, lasciateci accompagnarlo con i nostri pensieri. Lui sarà sempre lì da qualche parte con il suo dolce sorriso”.