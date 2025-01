L'annuncio della nascita

La nascita della piccola Bianca, Carolina Stramare e Pietro Pellegri l'hanno dato postando su Instagram un tenero video. Le immagini mostrano Carolina sul letto d'ospedale, con la bimba tra le braccia. Mentre Pietro si avvicina per baciarle dolcemente, ancora in stampelle per via dell'infortunio che - durante la partita Verona-Empoli dello scorso dicembre - gli ha causato la rottura del legamento crociato.