Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu si scusa dopo la gaffe di Capodanno

“Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”. A poche ore di distanza dalla serata di Capodanno, Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri ha chiesto scusa per la gaffe avvenuta in diretta televisiva durante il programma L’anno che verrà, condotto da Marco Liorni. “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di c***o!”, aveva inveito il cantante contro i tecnici e la regia nel corso del countdown finale. La scena è presto rimbalzata sui social come tormentone della serata.