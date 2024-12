Morto Josè de la Torre, attore che era Iván nella serie Toy Boy

Addio al noto interprete della serie televisiva spagnola. La notizia è giunta poche ore fa: l'attore spagnolo, famoso anche per il suo ruolo nella serie Vis a Vis: El Oasis, si è spento a soli 37 anni. È stato rivelato che l'artista stava affrontando una malattia diagnosticata solo di recente. Da tempo aveva scelto di ritirarsi dalla scena pubblica per condurre una vita lontano dai riflettori. È stato uno degli studenti di Antonio Banderas



Addio a Josè de la Torre: l'attore spagnolo famoso per il pubblico italiano soprattutto per il suo ruolo di Iván nella serie televisiva di Netflix Toy Boy si è spento all’età di 37 anni.



È questo un annuncio molto triste per il mondo della serialità. La notizia è giunta poche ore fa: l'attore spagnolo, famoso anche per il suo ruolo nella serie Vis a Vis: El Oasis, si è spento purtroppo giovanissimo. È stato rivelato in queste ore dai media spagnoli che l'artista stava affrontando una malattia diagnosticata solo di recente. Da tempo, Josè de la Torre aveva scelto di ritirarsi dalla scena pubblica per condurre una vita lontano dai riflettori.

L'ultimo post pubblicato dall'attore sul suo profilo ufficiale di Instagram risale al 3 giugno 2024, sei mesi fa.



Serie di successo come Toy Boy e Vis a Vis: El Oasis José De La Torre aveva davanti a sé un avvenire promettente. La notizia della sua scomparsa ha lasciato molti senza parole poiché, nonostante la sua giovane età, questo attore era già riuscito a farsi conoscere sia in Spagna che in Europa.

E non solo: grazie a Netflix, De La Torre è presto diventato una star anche a livello globale. Serie di successo come Toy Boy e Vis a Vis: El Oasis gli avevano garantito una fama internazionale. Oltre al lavoro televisivo, José De La Torre ha saputo costruire un legame profondo e speciale con i suoi fan attraverso i social media. Il suo profilo Instagram contava quasi 500.000 follower.



Una malattia improvvisa I suoi recenti post riflettevano il suo entusiasmo per il futuro, tanto che aveva condiviso la speranza che il 2025 sarebbe stato un anno significativo per lui. Tuttavia, una malattia improvvisa ha interrotto bruscamente quel percorso di vita e di carriera. In un’intervista di cinque anni fa rilasciata a un giornale locale spagnolo, Montilla Digital, José De La Torre raccontava: “Da bambino non smettevo mai di guardare film, semplicemente per divertirmi, e questo mi ha catturato, piantando in me il seme che più tardi si sarebbe trasformato nel desiderio di dedicarmi a questo mondo”.