Bolle ricorda la sua promozione a Primo Ballerino e si emoziona

Ospite del ciclo di incontri Meet the Titans di Prometeon Tyre Group al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, l'Etoile Roberto Bolle, non nasconde l'emozione nel ricordare il momento in cui, bruciando tutte le tappe, venne nominato, a soli 21 anni, Primo Ballerino del Teatro alla Scala di Milano. Bolle è stato non solo il più giovane ballerino della storia del Teatro ad essere promosso in quel ruolo, ma anche l'unico a farlo bruciando le tappe intermedie.