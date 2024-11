Danza, a Vicenza le semifinali dello Youth Grand Prix Europe

La città d’arte veneta diventa il palcoscenico italiano della più grande competizione europea per allievi di tutto il mondo, ai quali è offerta l’opportunità di essere selezionati per ottenere borse di studio nelle migliori accademie. L'ultima giornata, il 15 novembre, sarà aperta al pubblico. Attesi più di 400 giovani talenti della danza

Dal 12 al 15 novembre 2024 la città d’arte veneta diventa il palcoscenico italiano dello Youth Grand Prix Europe , gemello europeo dell’originale Youth American Grand Prix (YAGP), che insieme costituiscono la più grande competizione per allievi di tutto il mondo , ai quali è offerta l’opportunità di essere selezionati per ottenere borse di studio nelle migliori accademie. Un network globale che ha rivoluzionato il mondo della danza , diventando la prima risorsa di talenti per scuole d’eccellenza e grandi compagnie. Da citare tra le tante, soltanto per rimanere in Europa, le collaborazioni con la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, l’École de Danse dell’Opéra National de Paris, la John Cranko School dello Stuttgart Ballet, la Royal Ballet School di Londra, la Princesse Grace Academy di Monte-Carlo.

Al termine della ricerca annuale, i talenti selezionati saranno invitati negli Stati Uniti a esibirsi in uno spettacolo finale, alla presenza dei direttori delle migliori scuole e compagnie che assegneranno ad ognuno una borsa di studio. Nel 2025 la sede delle finali sarà la città di Tampa, in Florida.

YGPE, fondazione no profit (con base in Olanda) per l’educazione alla danza, persegue la mission di supportare allievi fuoriclasse, tra i 9 e i 19 anni, di qualsiasi condizione economica, appartenenza etnica, provenienza geografica.

I numeri del Grand Prix

Ogni anno sono più di 15.000 i giovani allievi di talento selezionati, per borse di studio, spettacoli e altri programmi educativi. Molte le vite di bambini e adolescenti cambiate grazie all’opportunità di ricevere una formazione d’eccellenza e avviare una carriera professionale nella danza.

Ricordiamo i numeri. In 25 anni di attività, il Grand Prix:

- ha coinvolto oltre 300.000 allievi delle più varie provenienze;

- ha organizzato 100.000 masterclass;

- ha devoluto oltre 5,000,000 dollari in borse di studio per le migliori accademie di danza;

- vanta più di 500 ex alunni che oggi danzano da professionisti in oltre 100 compagnie nel mondo.

La selezione a Vicenza con una giuria d’eccellenza

A Vicenza, la selezione nei 4 giorni di novembre schiera una giuria d’eccellenza:

- Kevin Durwael: Direttore artistico Royal Ballet School, Anversa, Belgio

- Davidson Farias: Coreografo, Insegnante di balletto e danza contemporanea

- Lucia Geppi: Rappresentante Princess Grace Academy, Monaco

- Susan Jaffe: Direttrice artistica American Ballet Theatre, USA

- Jan Linkens: Direttore, Conservatorio Reale, L’Aja, Olanda

- Beatrice Martel: Ballet Master, Ballet de l’Opéra de Paris & Junior Ballet, Francia

- Tadeusz Matacz: Direttore John Cranko School, Stuttgart Ballet, Germania

- Ernst Meisner: Direttore associato, Talent Development, Direttore artistico Dutch National Ballet Junior, Olanda

- Rafi Sady: Rappresentante Mats Ek

- Jose Carayol: Capo dei programmi artistici The Royal Ballet School, UK

- Cristina Saso: Resident Teacher, Ballet Mistress & Talent Scout, The European School of Ballet, Olanda

- Francesco Ventriglia: Direttore artistico Alberta Ballet, Canada

- Larissa Saveliev: Fondatrice & Direttrice artistica YAGP, USA

- Gennadi Saveliev: Co-fondatore YAGP, USA

Agli stessi giudici sono affidate le masterclass in programma a Vicenza, negli spazi del Teatro Comunale.

Il programma delle semifinali vicentine

Martedì 12 novembre

Competizione

12:00 – 22:00

Master Classes

Intera Giornata

Mercoledì 13 novembre

Competizione

9:00 - 22:00

Master Classes

Intera Giornata

Giovedì 14 novembre

Competizione

9:00 - 22:00

Master Classes

Intera Giornata

Venerdì 15 novembre

Competizione & Round Finale

9:00 - 18:00

Cerimonia Finale

20:00 - 22:00

L’ultima giornata, venerdì 15 novembre, è aperta al pubblico

Giornate intense, di lezioni e selezioni, alle quali sono attesi circa 400 allievi, in arrivo nella città di Palladio da molti paesi d’Europa, Stati Uniti, America Latina, Asia, Australia, Asia: Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cipro, Cechia, Francia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Regno Unito, e naturalmente Italia. Circa 160 gli allievi italiani registrati.

Il Grand Prix è anche uno dei grandi produttori di gala di danza con protagonisti i giovani allievi più promettenti nel Future of Dance Gala e le stelle del balletto più in voga. Basterà citare, tra i gli ex allievi, étoiles quali Vadim Muntagirov, Kimin Kim, Daniel Camargo, Cesar Corrales, Julian MacKay, Isabella Boylston, Maia Makhateli, Hannah O’Neill, Mayara Magri, Cloe Misseldine, o i giovanissimi emergenti Antonio Casalinho e Margarita Fernandes, Brady Farrar e Elisabeth Beyer, o ancora gli italiani Francesco Gabriele Frola e Angelo Greco.

Tra gli eventi da ricordare i due gala celebrativi del 25° anniversario dello Youth American Grand Prix tenutisi lo scorso aprile a New York, la città dove è stato fondato e dove mantiene la sua sede originaria, al David H. Koch Theater presso il Lincoln Center. O i gala Future of Dance e Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow andati in scena negli ultimi quattro anni nell’ambito dello storico Nervi Music Ballet Festival. Un successo che lega sempre di più l’Italia al Grand Prix, europeo e americano.

Per aggiornamenti l’account Instagram YGP EUROPE: @ygp_europe