Gentile Beauty Lounge, a Milano il concept space tra bellezza e lusso

A Milano nasce Gentile Beauty Lounge , il concept space dove la bellezza incontra lo stile, il lusso, il design, il comfort, il benessere e l'armonia. L 'inaugurazione si terrà venerdì 8 novembre alle ore 17:00 in Piazza Giuseppe Grandi n. 24 , zona Corso XXII Marzo, in un grande salone di 300 mq innovativo e sofisticato. Il progetto rappresenta la realizzazione di uno dei sogni dell’imprenditore Damiano Gentile , che lancia una nuova visione della bellezza e dell’accoglienza per lei e per lui, unita a una mission di altissima professionalità ed esperienza. “Offriamo un luogo senza precedenti", ha spiegato Gentile, Founder e CEO di Gentile Group. "Immaginate un santuario di innovazione e sofisticatezza, un'oasi urbana dove ogni dettaglio è stato curato per esaltare la bellezza e il benessere. Un FlagshipStore che incarna i valori di tradizione ed innovazione, un punto di riferimento per chi cerca esclusività e personalizzazione”. Damiano Gentile ha appena compiuto 15 anni di attività e vanta un team di 250 persone con 16 saloni, 2 beauty shop, 10 centri estetici, 3 barber e un’accademia di formazione in Sicilia rivolta ai giovani negli ambiti hair stylist, estetica, barber e immagine, accreditata a livello regionale. Nel settembre scorso èstato protagonista dei due più importanti appuntamenti di moda e bellezza in città, la Milano Fashion Week e la Milano Beauty Week. La sua visione si materializza in questo open space milanese con 8 postazioni donna e 3 uomo, 3 cabine estetiche, un color bar, una postazione mani, 15 operatori tra barman, parrucchieri, barber ed estetiste. Un hub sia per lui che per lei, creato con spazi separati che si uniscono nell'evoluzione di un bar nel concetto di lounge. Qui, ogni visita diventa un atto di celebrazione, un momento da ricordare. L’apertura del concept space è in partnership con Wella Professionals, marchio di colore per saloni numero 1 al mondo: un’unione perfetta di due eccellenze al servizio della bellezza, sancita dalla profonda e lunga esperienza nella colorazione capelli di Wella che si esprime in un portfolio completo diprodotti di colorazione d’eccellenza che prendono vita nel Color Bar presente nella Gentile Beauty Lounge.

ECCO COSA SI TROVA DA GENTILE BEAUTY LOUNGE

Gentile Beauty Lounge è uno spazio dove elementi di architettura e arte si incontrano e si fondono assieme per essere al servizio del look e dello charme. Il tutto arricchito dalla presenza di alcuni rinomati marchi del design italiano come Gessi, Flos per illuminazione, Ditre Italia con le poltrone Chloè, Antonio Lupi per arredi bagno, con alcuni dei loro elementi iconici; a ciò si aggiunge un’attenzione anche al profilo ambientale con pareti fatte in biocalce traspirante, un’alternativa a basso impatto, infatti si tratta di un materiale naturale, riciclabile e biodegradabile con elevata traspirabilità che permette di far “respirare” i muri, regolando l’umidità interna e prevenendo la formazione di muffe. Offrirà servizi di alto livello come le poltrone Takara Belmont; la Spa Mist II, una tecnologia a ultrasuoni con micro-nebulizzazione, creata per migliorare la salute dei capelli e sfruttata anche per la barba e nei trattamenti mani; Yume, la prima e unica postazione lavaggio completamente reclinabile; il poggiatesta in memory per evitare tensioni del collo, favorendo uno stato di relax profondo. Il massimo dell’esperienza sarà garantito da Yume Head-Bath, perdersi nel magico suono dell’acqua che scorre lentamente dalla fronte fino alle punte del capello, provando una piacevole sensazione di rilassamento. Ogni postazione lavaggio avrà una sedia Yume; e ancora la gondola profumi di nicchia Taber. Per il reparto estetica, il brand Bflow è specializzato in tecnologie avanzate come il laser Mantis Italia, epilazione laser medicale; la pressoterapia Overlinecon tecnologia puls; l’LPG, tecnologia made in France; Hydrofacial, ultima frontiera nella cura della pelle del viso e metodica non invasiva; trattamenti viso manuali e collaborazioni con brand come Christina, Diego Dalla Palma e Histomer. Il lounge bar avrà una selezione di vini, champagne e drink list con cocktail personalizzati. Infine il retail di prodotti professionali, inclusa la linea Beauty di Taber.