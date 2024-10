Tra grandi nomi del teatro contemporaneo e premi UBU, compagnie italiane e internazionali, dal 26 ottobre al 13 dicembre torna al Teatro Palladium Audience Revolution, la quarta edizione del progetto che punta a rivoluzionare il rapporto fra pubblico e teatro, accendendo un faro sulle giovani generazioni. Il viaggio di quest’anno si apre il 26 ottobre e prosegue con una serie di quattro opere, che promettono di accendere il dibattito e stimolare l’immaginazione, culminando in esperienze di incontro e confronto tra artisti e pubblico: si parte con Il fuoco era la cura del collettivo Premio UBU Sotterraneo; si prosegue il 16 novembre con la produzione franco-argentina Anima chamuscada di Ariel Divone, Fernanda Docampo e Lorenzo Basurto; il 24 novembre con Odradek di Menoventi e - in chiusura - l’atteso Re Lear è morto a Mosca di César Brie, in programma il 13 dicembre.