Shatter Edizioni, Associazione I Butei, Isola Rock e Giallo Berico Film Fest ancora una volta insieme per un evento imperdibile dedicato al cinema e alla musica del terrore.

In occasione di Halloween, il 31 ottobre 2024, torna in scena a Isola della Scala (VR) il format HORROR IN ROCK. Una versione spin-off, questa, dell’evento che ha visto protagonisti delle precedenti edizioni l’autore delle più celebri colonne sonore dei film di Dario Argento Claudio Simonetti (Goblin), il frontman dei Sadist Trevor e, in un’edizione speciale dal titolo “TERROR AT THE OPERA”, lo sceneggiatore Franco Ferrini (C’era una volta in America, Phenomena, Opera, Sotto il vestito niente, Nonhosonno, Trauma, La Sindrome di Stendhal). Isola Rock e Giallo Berico Film Fest, per la “notte delle streghe”, hanno rinnovato la loro collaborazione per dar vita a un evento, promosso da Associazione I Butei e Shatter Edizioni, che rende omaggio al maestro del brivido italiano Dario Argento. Teatro della serata da paura, a ingresso gratuito, sarà il Borgo Burger a Isola della Scala (via Doltra, 44), all’interno del quale, dalle 18.30, verrà aperta al pubblico l’area expo con diversi stand di libri, dischi, merchandising e accessori a tema horror.