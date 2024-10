Armando Casamonica, tra boxe, cultura e cortometraggi

Perché Never è arte, cultura, storia, benessere e sogno, e, come lo stesso Maverick osserva: “Never è iniziata proprio dallo sport, dalla mentalità e filosofia del ‘Non arrendersi mai’, mi ripetevo e ripeto sempre questa frase. Mi ha fatto riscoprire e ritrovare una mia collocazione ben chiara nel mondo, fino ad arrivare ad oggi. L’attuale campione italiano di boxe entra ufficialmente a far parte del team Never riscoprendosi nei suoi valori fondamentali e nel rispetto della disciplina stessa che vuole essere un insegnamento per tutti i bambini e ragazzi che amano combattere sul ring e nella vita”.

Ma cosa è Never? Un viaggio alla scoperta di noi stessi, un nuovo concept di fashion, film e fitness fondato dal CEO e direttore creativo Maverick Lo Bianco , talentuoso attore, sceneggiatore e produttore che, dopo i cortometraggi Mediterraneo e Mediterraneo Le origini , entro fine anno concluderà Mediterraneo La nascita , del quale è anche interprete insieme a Sophie Lo Bianco , Federico Russo e Davide Argenti , questi ultimi due rispettivamente nei panni di un pugile da bambino e da adulto. Il terzo e ultimo capitolo di un trittico in cui il Mediterraneo si erge appunto come il simbolo che ci unisce, esplorando l'essenza profonda del viaggio come una continua scoperta, un cammino fisico e spirituale che ci insegna a comprendere che lasceremo dietro di noi qualcosa di significativo.

Armando Casamonica, che si allena in un ex garage abbandonato nel quartiere romano del Quadraro, ha scelto di far parte di questo progetto che in realtà è un viaggio, perché Never rappresenta la sua filosofia di vita, ovvero quella di non arrendersi mai, di lottare e di crederci sempre. E proprio in questi giorni ha dichiarato a La7: “Io non ho mai pensato di prendere strade sbagliate perché, fin da quando ero piccolo, ho sempre praticato sport, calcio, nuoto, pallacanestro. Ti ritrovi comunque in un garage abbandonato e, con la forza di volontà e i sacrifici della gente del quartiere, è stata creata la luce in un posto buio, dal nulla è nato qualcosa. Io dico che non bisogna abbattersi mai, perché anche nei momenti più bui si deve lottare. Never, non mollare mai e battersi sempre”.