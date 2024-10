Moda, all'asta 3 capi dell'inconico guardaroba di Carolyn Bessette

Entro fine anno saranno battuti all'asta tre capispalla griffatissimi appartenuti alla moglie di John-John, estremamente rappresentativi del suo stile unico.

I pezzi sono preziosissimi, dal momento che i look conosciuti della newyorkese sono davvero pochi. Dal 5 al 10 dicembre saranno esposti nelle gallerie di Sotheby's di New York



La storia personale di Carolyn Bessette Kennedy si è interrotta nell'estate del 1999 ma il suo mito è più vivo che mai, specie tra coloro che a distanza di venticinque anni dalla sua scomparsa, tragica e prematura, continuano a considerarla un'icona di stile con poche rivali.

A dicembre, i suoi ammiratori avranno l'opportunità, davvero unica, di poter partecipare alla vendita straordinaria di alcuni capi provenienti dal suo guardaroba personale.

La sede di New York di Sotheby's è incaricata dell'asta di tre capi griffati vintage, estremamente rappresentativi del suo modo di vestire.

Le offerte per i pezzi, che erano stati donati a RoseMarie Terenzio, assistente di John F. Kennedy Jr, partiranno dal 27 novembre e saranno accettate fino al 17 dicembre. Dal 5 al 10 dicembre sarà possibile visitare le gallerie di Sotheby's a New York per ammirare da vicino questi pezzi di storia della moda americana.

Un'icona di stile dal guardaroba piccolo I Kennedy sono sempre stati considerati i royals d'Oltreoceano e Carolyn Bessette, principessa di Manhattan, sebbene non avesse sangue blu, a suo tempo, ha attirato l'attenzione dei fotografi e dei giornali quanto le vere teste coronate del Vecchio Continente.

Negli anni Novanta, da quando da esperta di pubbliche relazioni diventò la fidanzata e poi la moglie di uno dei più amati rampolli d'America, John F- Kennedy Jr., Bessette iniziò a fabbricare il suo mito a colpi di outfit imbattibili.

Dotata di un gusto personale eccezionale, Carolyn Bessette riuscì ad imporsi come una vera musa in un decennio in cui la moda era minimalista e spesso priva di grandi slanci.

Fu lei a mostrare al mondo il fascino dello stile essenziale, dei look bicolor e di quelli monocromi (sono tanti i total black o i total white scelti per le serate di gala). Sempre vestita in maniera adeguata in ogni occasione, la bionda moglie di John-John fu una it-girl raffinatissima e forse più ammirata di altre style icon emergenti, come Chloë Sevigny.

Il suo guardaroba era piccolo e selezionatissimo ed è incredibile pensare che di un'icona di stile così solida oggi esistano nelle agenzie solo un centinaio di scatti.

Si dice che la moglie del figlio di John e Jackie Kennedy non amasse la fama e nemmeno i paparazzi e il fatto che oggi possiamo fare un elenco nemmeno troppo lungo dei suoi look, rende i suoi abiti ancora più preziosi.

I tre capi nel dettaglio Sotheby's ha ricevuto tre capispalla per l'asta che si terrà entro fine anno.

Si tratta di un cappotto a doppio petto leopardato risalente al 1969, di un cappotto Prada nero in lana in stile anni Settanta del 1997 e di una giacca nera in lana dello stesso anno con doppia abbottonatura firmata da Yohji Yamamoto (con la gonna coordinata).

Per ogni pezzo, RoseMarie Terenzio, a cui Carolyn Bessette aveva personalmente regalato i suoi capi, ha fornito misure e qualche aneddoto.

Bessette, ad esempio, decise di donarle il cappotto leopardato perché all'amica stava benissimo e poi lei lo aveva già indossato così tante volte in pubblico che temeva di poter essere presa in giro per la sua predilezione al capo.

Questo cappotto, senza etichetta, ha un valore stimato tra i venti e i trenta mila dollari. Gli altri due capi, invece, possono valere tra i quindici e i venti mila dollari ma è abbastanza chiaro che le cifre diventeranno più alte quando l'asta partirà. Del resto, si tratta di pezzi presenti nei libri che raccolgono le immagini più glamour di Carolyn Bessette-Kennedy. Sarà come possedere un pezzo di storia del costume moderno.



