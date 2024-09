Isola dei Famosi, l'ex naufrago Peppe di Napoli ha un tumore

Il grande pubblico lo conosce per la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi (FOTO) ma, Peppe di Napoli, è soprattutto una star di TikTok. Nipote e figlio di pescivendoli, proprietario di una pescheria nel quartiere napoletano di Pianura, ha cominciato a usare i social media per promuovere i suoi prodotti. E ha creato veri e propri tormentoni, come la frase "A cascat".

Visto anche a La prova del cuoco, autore e conduttore della trasmissione Do you like pesce? su Food Network, qualche giorno fa ha annunciato di avere un tumore.

L'annuncio del tumore

Mentre si sottoponeva ad alcune visite, Peppe di Napoli ha scoperto di avere numerosi linfomi. I medici hanno dunque fissato subito l'intervento chirurgico, come ha raccontato lui stesso. "Devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro", ha scritto sui social. Spiegando che, sebbene avesse paura nel dirlo, i suoi follower sono come una famiglia, al suo fianco nei momenti più belli della sua vita.

"Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve. Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi!", ha poi scritto, ringraziando il dott. Domenico De Vito, lo specialista che lo ha in cura.





Nelle ore successive all'annuncio, Peppe ha postato altre immagine. Lo si vede, sorridente, prima di entrare in sala operatoria. E poi, sempre col sorriso e la positività che lo contraddistinguono, a operazione avvenuta. "I miei social sono letteralmente inondati di amore! Vi pubblico questa foto per farvi sapere che l’intevento è andato alla grande, adesso attendiamo fiduciosi la risposta della biopsia. Non so come rigraziarvi e non so come ho fatto a meritare tutto questo affetto! Grazie grazie grazie. Mi riprenderò prestissimo!", ha scritto, nella serata di giovedì 26 settembre.