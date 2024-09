Gusttavo Lima, revocato l'ordine di arresto per il cantante

LA PRESUNTA COLLUSIONE CON DUE RICERCATI

Nell’ambito dell’operazione di polizia Integrazione, Gusttavo Lima, nome d’arte di Nivaldo Batista Lima, era stato accusato di aver fatto uscire dal Brasile due ricercati. Secondo le accuse, il cantante avrebbe raggiunto con un aereo privato la Grecia per festeggiare il compleanno in compagnia di José André da Rocha Neto, proprietario della casa di scommesse VaideBet, e della moglie Aislla Rocha, che sono poi rimasti fuori dal Paese. In particolare, il provvedimento aveva fatto riferimento alla “collusione” dell’artista con “latitanti” e aveva sottolineato la sua “preoccupante mancanza di considerazione per la giustizia”. Il giudice aveva anche ordinato il sequestro del passaporto e il blocco dei conti bancari dell’artista. All’inizio del mese, un aereo appartenente ad una delle società del cantante era stato sequestrato a Jundiaí, nell’entroterra di San Paolo.