Cicco Sanchez, sopravvivere alla fine di un amore richiede Aria

Aria è il nuovo singolo di Cicco Sanchez. Dopo aver raggiunto oltre 80 milioni di streaming con i suoi brani e la certificazione Disco D’Oro FIMI con Girasole, Cicco Sanchez torna con un nuovo singolo a pochi mesi dalla release del brano Il Mio Miglior Nemico feat. Loomy. Aria è una ballad romantica e struggente in chiave acustica, densa di quella nostalgia che diventa l’unico appiglio per riuscire a sopravvivere alla perdita di un amore, l’unica alternativa possibile per riviverlo a causa dell’assenza della sua presenza: "Impazzirò mentre cade a pezzi il mondo e io provo a ricomporlo / Ma vorrei solo nascondermi come fa la polvere / Ore ore stare immobili / Anche se sento il cuore esplodere / Cosa mi hai fatto? / Ma mi piace così tanto e non smetterò". Il connubio e l’intimità di voce e chitarra catturano il sentimento di desiderio propulsivo e di connessione invisibile, facendo leva sul forte significato della semplicità e dei piccoli gesti che evocano quell’amore.



“Aria è un brano delicato e sentimentale, che esprime il senso di vuoto dopo un addio – racconta Cicco Sanchez – è un viaggio nei sentimenti di perdita e desiderio, dove l’assenza diventa presenza in ogni frammento di vita”. Con questo brano Cicco Sanchez si afferma ancora una volta esploratore di generi, un cantante e autore che non pone limiti alla sua arte e alla sua crescita artistica, trasformando in musica e parole emozioni generazionali nelle quali è impossibile non specchiarsi e riconoscersi.