Reggio Emilia, torna il Festival PoetaTerra tra Teatro e musica

"PoetaTerra è nato da un’utopia: portare il teatro fuori dai teatri, immergersi in natura, usare il chiavistello potente della poesia come apriporta di un sentire nuovo", Monica Morini, co-direttrice artistica del Festival PoetaTerra, introduce il senso della

manifestazione la cui quarta edizione è in programma a Reggio Emilia e provincia dal 2 settembre al 5 ottobre. "Nasce quest’anno anche il ponte con alcuni spazi urbani verdi, ritrovati e molto amati. Sono esperimenti di incontro e riflessione, sia sulla grande lanterna dell’infanzia che illumina i nostri possibili cambiamenti, sia sull’ascolto della natura e della parola che la abbraccia", aggiunge l’artista del Teatro dell’Orsa, che cura il Festival "alcuni luoghi intergenerazionali si riempiranno di storie e di senso, musica e Mito cammineranno per prati e colline, porteremo Shakespeare all’ombra degli alberi e condivideremo letture silenziose e danze con e per tutte e tutti".



A Reggio Emilia sono in programma gli spettacoli Giulietta e Romeo di Teatro Blu e

Un mese esatto di e con Carlo Ferrari (tratto da Il poema dei lunatici di Ermanno

Cavazzoni), laboratori creativi, installazioni poetiche, l’incontro in musica con la poetessa Giusi Quarenghi, un Silent Reading Party, una performance di teatro danza

partecipata a cura di Instabili Vaganti, una Passeggiata dadaista guidata da Michele

Pascarella e un workshop su lettura e racconto orale curato da Monica Morini.

Diversi sono i Comuni del territorio coinvolti nell’edizione 2024 del Festival: a Quattro

Castella il Teatro dell’Orsa presenterà Demetra e Persefone. Cammino sonoro in

natura sulle orme del mito, a Codemondo è in programma un dialogo con la scrittrice

ed editrice Giovanna Zoboli, ad Albinea la Compagnia Mulino ad Arte proporrà lo

spettacolo Margherito. C’è tempo per tornare a casa e a San Polo d’Enza il Teatro

dell’Orsa curerà Macondo. Luoghi di storie, incontro narrativo intergenerazionale con

le narratrici e i narratori della Casa delle Storie.