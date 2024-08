Festambiente Sud 2024, Ute Lemper canta le poesie di Pablo Neruda

Nel corso della XX edizione del Festival itinerante di Legambiente per il Sud, la talentuosa artista tedesca ha reso omaggio al grande poeta cileno con una performance indimenticabile e ci ha ricordato quanto la musica rispecchi l'esistenza e quanto sia importante comprendere gli opposti

Con queste illuminanti parole, Ute Lemper ha incantato il Festambiente Sud 2024. Evento speciale per la celebrazione dei cent’anni dalla pubblicazione della raccolta Venti poesie d’amore e una canzone disperata di Pablo Neruda, con Editorial Nascimento e Premio Strega Poesia. Ospite d'eccezione della XX edizione della kermesse, l'artista ha reso omaggio alla Puglia e all'Italia e ha ribadito quanto ogni angolo del nostro Paese "sia magico".

Poesia e musica in concerto

A Marina Piccola, il due agosto, l’artista tedesca, stella della musica internazionale che spazia tra musica, teatro e cinema, raffinata e intensa interprete con una tecnica e vocalità capaci dei più sorprendenti virtuosismi, ha onorato Pablo Neruda, il “poeta del popolo” che oltre alla sua eredità politica e ai suoi indimenticabili scritti, che sono un grido contro l’oppressione e la dittatura, ci ha fatto il regalo più bello di tutti: le sue poesie d’amore. Ute Lemper e il bandoneonista argentino Marcelo Nisinman le hanno riunite in un disco e messe in musica. Canzoni piene di emozione, in cui la potente intensità lirica dei versi esplode nella versione elegiaca del canto.