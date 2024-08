Ai blocchi di partenza l'undicesima edizione di San Marino Comics, organizzata quest’anno dall’Ass. San Marino Comics e LEG Live Emotion Group, dopo la collaborazione di successo del 2023. Il claim lancia un messaggio forte e chiaro: “Believe” vuole richiamare le atmosfere del “Wonderful Wizard of Oz” di Frank Baum, raccontando la capacità di credere in sé stessi, di valorizzare le proprie abilità oltre all’importanza che ha l’amicizia e l’affrontare le difficoltà insieme.

Il festival, nella sua veste rinnovata che si espande anche fuori dalle mura del centro storico, con le sue 12 aree tematiche vuole accompagnare, attraverso il viale dei mattoncini dorati, tutti i visitatori in un mondo fantastico, ma profondamente immerso nell’attualità, attraverso percorsi immersivi e differenti tra loro.

L'immagine del manifesto è stata affidata a Christian Cornia che ha ripreso le illustrazioni originali del libro di Baum, con una fantasiosa traslazione verso una versione “fun” dei Teen Titans della DC Comics.



Tra le principali novità del festival troviamo: il tunnel horror “Toxic Train” all’interno della Galleria Montale, coordinato da Simone Bazzanella e Sara Franceschetti, creato da un team di Scare Actors tra i migliori in Italia; il percorso esperienziale ispirato alla scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo nella suggestiva cornice del Palazzo Graziani; l’area Esport a cura di Qlash; il villaggio medieval-fantasy a cura di Battle for Vilegis; l’esperienza immersiva nella Città di Smeraldo con i personaggi del Mago di Oz, per poi tornare in Kansas e trovare un paesaggio western visto con gli occhi di Sergio Leone, passando dal Laser Tag e dalla Realtà Virtuale con un percorso infinito che si chiuderà sulla terrazza di Piazza Sant’Agata con le attività di Soft Air.



Grande spazio agli incontri con le aree dedicate al Teatro Titano e in Piazza della Libertà in compagnia di numerosi artisti degli universi tangenti al mondo della Cultura Pop. I tanti appassionati potranno incontrare tra gli altri: Gigi e Andrea, icone del mondo dello spettacolo italiano, amati da due generazioni di fan; Roberto Genovesi, scrittore, giornalista, autore televisivo, direttore di Rai Libri e direttore artistico di Cartoons On The Bay; Riccardo Zara e Guiomar Serina, leggendari membri del gruppo I Cavalieri del Re, insieme al curatore della loro biografia Germano Massenzio.



Spazio alla musica con gli spettacoli “Vice is Nice”, “Mai dire Goku” e il mirabolante “Neverland” degli Animeniacs Corp. freschi del successo a Italia’s Got Talent. Sempre sul Main Stage, ritroveremo il carisma di Zethone e la simpatia dei Pigspeed e Mr. Cartoon, al secolo Mattia Carola. Direttamente dal programma televisivo “Colorado” di Italia 1, Andrea Pisani e Luca Peracino, in arte “PanPers”, promettono grandi risate al pubblico del festival. Ancora simpatia con la giovane e talentuosa stand up comedian nippo-bresciana Yoko Yamada. Di sicuro interesse l’area Pet & Friends, in collaborazione con Marlù, che esprime tutto l’amore del festival nei confronti degli amici a quattro zampe. La nuova area espositiva, legata al mondo dei retrogames, si fonde con gli ormai imperdibili cabinati di Vintage Games Party. L’area dei giochi da tavolo, curata da Play: Festival del Gioco e da Taverna Titano promette di far divertire grandi e piccini. La Movie Zone potrà contare sulla prestigiosa collaborazione con Echo Group.



Grande carica di colore ed energia nei contest K-pop e Cosplay, pronti a esplodere sul Main Stage e nelle tante sfilate e attività messe in campo dalle associazioni legate al mondo dello Steampunk, di Star Wars, di Ghostbusters, di Sailor Moon e dei Supereroi dell’Universo Marvel.