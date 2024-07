Morta a 96 anni Ruth Westheimer, la Dr. Ruth della tv americana

Tedesca di origine ebraica, nata a Francoforte, aveva perso entrambi i genitori ad Auschwitz ma era sopravvissuta all’Olocausto fuggendo in Svizzera quando aveva solo 10 anni. A 17 anni è emigrata in Palestina, dove è stata addestrata come ricognitrice e cecchina ed è rimasta seriamente ferita da un proiettile. Dopo aver sposato il suo primo marito si è trasferita a Parigi dove ha iniziato a studiare psicologia per poi spostarsi a New York, dove ha proseguito gli studi specialistici. Del suo passato difficile non ha voluto parlare fino alla realizzazione del documentario di Hulu Ask Dr. Ruth, del 2019.

L'INIZIO DELLA CARRIERA TRA RADIO E TV

La sua carriera nei media è iniziata dopo i 50 anni, negli anni 80, con Sexuality Speaking, un programma su una radio locale approdato poi su una emittente nazionale dopo pochi anni col titolo di The Dr. Ruth Show. Nel 1984 è approdata in tv col programma Good Sex! With Dr. Ruth Westheimer, che sarebbe poi diventato The Dr. Ruth Show di lì a poco, allungando fino ad avere uno spazio di un'ora. Nel 1987 ha dato il via a un'altra rubrica di mezz'ora dal titolo Ask Dr. Ruth e a ben due show rivolti esplicitamente agli adolescenti col nome di What's Up, Dr. Ruth e You're on the Air With Dr. Ruth. Personaggio estremamente popolare, è stata spesso ospite di programmi come The Tonight Show Starring Johnny Carson e il Late Night With David Letterman.