Addio a Maria Rosaria Omaggio, l'attrice aveva 67 anni

CINEMA, TELEVISIONE E ORIANA FALLACI

Nel 1976, Maria Rosaria Omaggio ha debuttato al cinema con Roma a mano armata e Squadra antiscippo al fianco di Maurizio Merli e di Tomas Milian. Tra i film interpretati compaiono Culo e camicia di Pasquale Festa Campanile, Giocare d’azzardo di Cinzia TH Torrini, Le avventure dell’incredibile Ercole di Luigi Cozzi, Era una notte buia e tempestosa...di Alessandro Benvenuti, Guido che sfidò le Brigate Rosse di Giuseppe Ferrara, Guardando le stelle di Stefano Calvagna e L’Ave Maria di Ninì Grassia. In televisione ha partecipato a numerosi varietà e fiction, da Canzonissima a Caro Maestro 2, da Donne di mafia a La squadra, fino a Don Matteo 5. A Oriana Fallaci, Omaggio ha dato voce in radio e negli audiolibri La rabbia e l’orgoglio, Se nascerai donna e Pasolini, un uomo scomodo. In teatro ha ideato e interpretato Le parole di Oriana in concerto, spettacolo andato in scena a fine gennaio 2020 anche a New York. Ha recitato anche nel film Sabato, Domenica e Lunedì, dalla commedia di De Filippo, per la regia di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto, dove ha interpretato zia Memè e che ha vinto il Nastro d’Argento 2022 come Miglior tv movie. Tra i suoi ultimi spettacoli c’è invece Casa Pianeta Terra, un viaggio tra parole, immagini e musica d’Occidente e d’Oriente, per comunicare che il Pianeta Terra è la nostra casa e che ne siamo parte integrante. A maggio 2023, nell’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma, in occasione della Notte dei Musei, ha riportato in scena con la cantante Grazia Di Michele chiamalavita, spettacolo tratto da opere e canzoni di Italo Calvino e dedicato sia ai bambini vittime di guerre sia ai cento anni dalla nascita del grande scrittore. Grande sportiva, Omaggio ha praticato dal 1988 Tai Ji pugno, spada e ventaglio ed è stata istruttrice federale C.S.I. – Centro Sportivo Italiano. Per il suo impegno sociale, nel 2005 è stata nominata Goodwill Ambassador Unicef.