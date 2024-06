Aeterna, la straordinaria collezione di alta gioielleria di Bvlgari

Bvlgari sceglie Roma Città Eterna, sua città natale e inesauribile fonte di ispirazione, per svelare la nuova Collezione di Alta Gioielleria. Oltre 500 creazioni esclusive, di Alta Gioielleria e Alta Orologeria, Borse High-End e Fragranze Very High-End. La raccontiamo per la rubrica FLASH di Sky Tg24

La Maison romana Bvlgari celebra in grande stile il suo 140esimo anniversario con un evento emozionante e indimenticabile.

Una giornata storica che si è svolta nella sede delle maestose Terme di Diocleziano, uno dei più straordinari complessi architettonici antichi del mondo e splendido museo all'aperto della Città Eterna, parte del Museo Nazionale Romano. Considerate le terme più grandi dell'antica Roma.



Le creazioni di Aeterna sono state presentate in anteprima alla stampa mondiale. Creazioni che, attraverso una fantasia illimitata e un artigianato di altissimo livello, celebrano le gemme più straordinarie, plasmate dalle profondità della Terra attraverso i millenni. Esse sono considerate come preziosi frammenti di eternità, testimonianze del passato e introduzioni al futuro.

LA COLLANA “SERPENTI AETERNA”

Un’ode all’eternità è rappresentata dalla collana Serpenti Aeterna, il gioiello più rappresentativo della collezione, e il più prezioso mai realizzato. Grazie al lavoro di oltre 2.400 ore, sorprende per il senso di assoluta purezza incarnato dai suoi diamanti. Il punto di partenza è stato un diamante grezzo di oltre 200.00 carati del Lesotho, tagliato per ottenere sette gocce di diamanti per un totale di 140 carati - uno per ogni anno di storia di Bvlgari. Serpenti Aeterna è stato indossato, nella grande serata che ha concluso i festeggiamenti, dalla modella, attrice e cantante indiana Priyanka Chopra.

OSPITI INTERNAZIONALI E AMBASSADOR

Tantissimi gli ospiti internazionali, tra cui i Brand Ambassador Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jonas, Liu Yifei, Shu Qi, Hikari Mori e Alessandro Gassman, hanno preso parte all’evento serale che si è aperto con una performance di danza classica e contemporanea del coreografo e ballerino Sadeck Berrabah e della ballerina Eleonora Abbagnato, direttrice del Teatro dell'Opera di Roma. La loro esibizione è stata seguita da una coreografia di Berrabah con 80 ballerini.

LA SFILATA E IL GRAN FINALE

Infine una sfilata mozzafiato, curata da Carine Roitfeld, che ha visto la partecipazione di un cast iconico, tra cui Mariacarla Boscono, Blesnya Minher, Elisabetta Dessy, Isabella Rossellini, Carla Bruni e Giacomo Cavalli.

Nel Chiostro di Michelangelo delle Terme, Bvlgari ha deliziato gli ospiti con una cena di gala ideata dallo chef stellato Massimiliano Alajmo, che ha creato un menu appositamente per l'evento. La cena è stata seguita da una performance live della cantante e cantautrice Elisa.

Proseguendo nel suo impegno per l'innovazione nel settore del lusso, la Maison ha introdotto il Bvlgari Digital Passport. Questo registro digitale immutabile memorizza le caratteristiche uniche e i certificati di ogni creazione di alta gioielleria sulla blockchain privata.