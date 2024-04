Nino Frassica, morto il fratello Matteo: rinviato spettacolo a Isernia

L'annuncio sul post Facebook del nipote dell'attore, Alberto Frassica, che ha comunicato anche la data e il luogo in cui si terranno i funerali del padre: il 24 aprile, alle 16, presso la Chiesa di Galati Marina, in provincia di Messina, dove Matteo, detto "Uccio" viveva. Gli organizzatori dello spettacolo di Nino Frassica hanno annunciato che la data prevista il 27 aprile ad Isernia è stata rinviata al 27 ottobre

Lo chiamavano tutti “Uccio” a Galati Marina, in provincia di Messina. Matteo Frassica, il fratello di Nino, è morto a settantotto anni, come ha annunciato il figlio Alberto in un post su Facebook. A causa della notizia infelice, l’attore ha deciso di rimandare il suo spettacolo a Isernia, previsto per sabato 27 aprile.

L’addio del figlio Alberto “Matteo, conosciuto come Uccio, ha un legame da sempre con Cola”, ha scritto Alberto Frassica sul suo profilo Facebook. Una dedica in cui paragona il padre a Colapesce, una figura leggendaria siciliana. Cola era figlio di un pescatore e deve l’appellativo di “Colapesce” alla sua abilità nel nuoto, che lo portava a passare le sue giornate in acqua, alla scoperta delle meraviglie del mare. “Come Cola, appena ha guardato oltre le mura di casa, ha incontrato il blu del mare. Un blu di vento e di sole, che sa di sapienza antica, di avventura e di sale. E ha trovato naturale abbandonarsi al mare e alle sue storie che profumano di leggende, di viaggi dentro l'anima, di silenzi di respiro e urla di tempesta, di remi che affondano nell'acqua e di pensieri che scendono nel profondo dello Stretto”, continua il post di Alberto. “Uccio è nato di fronte ad un ridotto spazio di mare, spesso difficile e duro, ma a volte di una dolcezza infinita che non vorrebbe mai farti andare via, e al mare ha concesso l'anima. Ed è nell'amore atavico verso il mare che si è unito a Cola, oltrepassando il legame di sangue e diventando fratello di vita”. Alberto Frassica ha poi comunicato il luogo e la data dei funerali del padre: il 24 aprile, alle ore 16, nella Chiesa di Galati Marina. leggi anche Moglie Nino Frassica, insulti e pietre scagliate ai vicini

Rimandata la data di Isernia di Nino Frassica Nino Frassica non si è ancora espresso in merito al triste accaduto, ma gli organizzatori del suo spettacolo teatrale Nino Frassica & Los Plaggers Band hanno comunicato che la data di Isernia, prevista per il prossimo sabato 27 aprile all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, è stata rimandata al 12 ottobre, per “motivi familiari strettamente legati all’artista”. leggi anche Pare parecchio Parigi, le interviste al cast del film di Pieraccioni